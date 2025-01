Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 24 gennaio 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 24 gennaio 2025

IL SANTO DEL GIORNO

San Francesco di Sales, vescovo di Ginevra, dottore della Chiesa, fondatore dell’Ordine della Visitazione, patrono della stampa cattolica. Francese (1567-1622), è uomo del dialogo e della mitezza senza rinunciare alla verità. E’ uno dei primi evangelizzatori moderni, usando foglietti e manifesti. Propone un modello di vita cristiana diverso per tutti gli stati, da realizzare nelle difficoltà del quotidiano. (Leggi).

I TITOLI DI MARTEDÌ 24 GENNAIO 1995

La gang degli uomini d’oro. Chi sono e quale ruolo avrebbero svolto i 17 presunti rapinatori. Giuliano Antonucci il capo indiscusso: offriva assistenza economica ai suoi anche in caso di arresto. Oggi termina il primo giro di interrogatori in carcere. Finora, però, tutti hanno respinto le accuse. Brigadiere e agente di custodia accusati anche di abuso.

Perché violentava i suoi figli? Domani la verità. Mercoledì interrogatorio di Roberto. L’invalido accusato dalla moglie di abusi sessuali sui loro due bambini di 9 e 10 anni tenta di difendersi screditando la consorte.

Mozzarelle infette, nuove analisi. Il magistrato ha ordinato altri esami sui prodotti Valverde. Bloccata dalla direzione del consorzio la produzione, in attesa degli ulteriori accertamenti in corso. Ieri i carabinieri del NAS hanno controllato tutte le autocisterne di latte in entrata nello stabilimento.

“Cara Mamma, sono pentito“. Omicidio di Roccasecca, le lettere dal carcere di Vincenzo Teoli. Oggi i giudici della Corte d’Assise decideranno se leggere in aula le missive inviate dall’imputato.

Squarciava gomme per vendetta. Arrestato ex brigadiere: avrebbe danneggiato decine di auto. Da otto mesi ad Alatri, i carabinieri tentavano di scoprire il misterioso tagliatore di pneumatici.

Alatri, ineleggibilità del sindaco, le minoranze tornano all’attacco. Le minoranze del consiglio comunale di Alatri tornano ad attaccare il sindaco Patrizio Cittadini riproponendo il riesame delle sue condizioni di ineleggibilità. La questione è stata posta all’ordine del giorno del prossimo consiglio convocato per il 26 gennaio.

