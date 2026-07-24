Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 24 luglio 2026

Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 24 luglio 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 24 luglio 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

SAN CHARBEL MAKHLUF, SACERDOTE. Noto come “il Padre Pio del Libano”, Charbel Makhluf è un monaco maronita; nel 1875 ottiene il permesso di vivere da eremita. Vicino a Dio nel silenzio e nella preghiera, dopo la morte gli vengono attribuiti molti prodigi, soprattutto guarigioni miracolose. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MERCOLEDì 24 LUGLIO 1996

Traffico ennesima rivoluzione. Il Comune non trova soluzioni e chiede aiuto a un pool di tecnici esterni. Mentre la città scoppia sta per partire lo studio per cambiare i sensi unici e creare un’isola pedonale nel centro storico di Frosinone. Alla società romana esperta in viabilità l’amministrazione darà un compenso di 150 milioni di lire. E intanto trovare un parcheggio è sempre più difficile.

Usl troppo benevola con il professor Stipa, la Cgil non perdona. Dopo la bocciatura della convenzione.

Stupro, pugno di ferro dei giudici. Ceccano. Rifiutata la richiesta di patteggiamento per i violentatori di Francesca.

Nozze vietate al castello, Gabriella trova un altro nido. Carlucci-Catelli, il sì a Torre Cajetani. “Questo matrimonio non s’ha da fare“. Non sono stati due bravi di manzoniana a memoria ripetere la frase ma un garbato avvocato napoletano, Bruno Vitale Pinto, che ieri mattina ha fatto pervenire al sindaco di Alatri Patrizio Cittadini una nota con la quale lo diffida dal celebrare il matrimonio civile tra il giovane avvocato civilista di Frosinone Marco Catelli e la showgirl Gabriella Carlucci, nel castello di Tecchiena.

Scheletro nel fiume, il giallo resta. Potrebbe essere una delle sei vittime dell’esplosione di due anni fa. Sora. Dall’esame delle ossa eseguito dal medico legale i carabinieri cercano la chiave per risolvere il mistero. In molti ipotizzano che il corpo rinvenuto sia quello dell’operaia Wilma Di Giandomenico. Ma la vedova Cancelli non è d’accordo.

“Crisi troppo grave non basta il patto territoriale“. Occupazione. Allarme del sindacato Uil.

Barricati in casa si oppongono al ricovero coatto della figlia. Fiuggi. I genitori tengono testa per 10 ore a Polizia e i Carabinieri che dovevano portare la ragazza in ospedale.

LE PRIME PAGINE DEI QUOTIDIANI DI VENERDì 24 LUGLIO 2026

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