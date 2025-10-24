Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 24 ottobre 2025

A Frosinone Forza Italia ha marcato ulteriormente le distanze dall’amministrazione Mastrangeli aprendo il fronte della trasparenza e degli incarichi legali. Il consigliere e segretario cittadino ha incalzato gli uffici per ottenere la documentazione che attesti la regolarità degli affidamenti. L’esponente azzurro inoltre ha contestato il “tono polemico e difensivo” della dirigenza e rivendicato il “diritto di verifica”