Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 24 ottobre 2025

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 24 ottobre 2025
Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 24 ottobre 2025.
IL SANTO DEL GIORNO
Sant’Antonio Maria Claret, vescovo, fondatore della Congregazione dei Figli del Cuore Immacolato di Maria. Figura di spicco della Catalogna del 1800, Antonio più che diventare un missionario, vuole esserlo. Nel 1849 fonda la Congregazione dei Figli del Cuore Immacolato di Maria, detti Missionari Clarettiani, oggi presenti in 65 Paesi, e realizza il suo sogno partendo per Cuba come vescovo. (Leggi tutto)
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MARTEDI’ 24 OTTOBRE 1995
“È stato un colpo di mano“. La maggioranza di centrodestra qualche giorno fa ha approvato in seduta notturna interventi miliardari. Accuse delle minoranze al piano di riqualificazione della città. I gruppi del centrosinistra gridano allo scandalo e qualcuno parla addirittura di decisioni smaccatamente clientelari.
Dilaga il lavoro nero. Più di 700 le denunce in Procura. Allarme dell’ispettorato del lavoro. L’evasione contributiva in nove mesi ha superato i 21 miliardi.
“Indaghi il frate esorcista“. A Pontecorvo, dopo i ripetuti appelli di donne che si dicono vittima di fatture, interviene la chiesa. Il vescovo Brandolini apre un’inchiesta su presunte possessioni. “Credo che nella gran parte dei casi possa trattarsi di suggestione, dice padre Stefano. A volte c’entra il maligno“.
“Sull’alta velocità nessuna crisi alla provincia“. Interviene il presidente Loreto Gentile. Comunisti e Verdi vogliono precise garanzie sull’impatto ambientale.
Guardia medica, si chiude. A Fiuggi la Usl ordina lo smantellamento e scatena un coro di proteste.
Telefonate meno care per le aziende ciociare. Intesa Telecom-Unione industriale.