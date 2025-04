Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 25 aprile 2025

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 25 aprile 2025

IL SANTO DEL GIORNO

San Marco evangelista. Ricorre il 25 aprile la festa dell’evangelista il cui emblema è il leone alato, simbolo anche della città di Venezia di cui è il patrono. Stretto il rapporto di Marco con l’apostolo Paolo, che accompagnò in alcuni viaggi, e con Pietro le cui catechesi mise per scritto nel suo Vangelo. (Leggi)

I TITOLI DI MARTEDI’ 25 APRILE 1995

Il Pds conquista la vetta. Grossa affermazione del centrosinistra in Ciociaria. I risultati delle elezioni Regionali in provincia hanno sovvertito i pronostici della vigilia. Il candidato alla presidenza Piero Badaloni ha distanziato di tre punti il suo avversario del Polo. Forza Italia e Alleanza nazionale hanno avuto un calo accentuato perdendo le posizioni del 1994.

Provincia, ballottaggio. I risultati parziali per il Presidente e il rinnovo del Consiglio a Piazza Gramsci. Per la presidenza della Provincia si profila un ballottaggio tra il candidato del centrosinistra Loreto Gentile e quello del centrodestra Pasquale Annunziata. In 11 collegi Gentile finora ha prevalso in sette mentre Annunziata in quattro.

Campanari vince subito. Il voto nel capoluogo ed a Veroli dove c’è stato il successo pieno del sindaco uscente Danilo Campanari. A Frosinone si va al ballottaggio Fanelli-Schietroma. Diversi punti di distacco per la carica di sindaco del capoluogo tra l’esponente del Polo e quello del Centrosinistra. Liste civiche distanziate.

Comuni, sconfitte eccellenti di candidati a sindaco. I risultati nei 55 centri dove si è votato con il sistema a turno unico.

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 24 aprile 2025.