Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 25 luglio 2025

La Regione Lazio ha deciso la ripartizione dei fondi destinati al potenziamento e qualificazione dei servizi educativi per i bambini fino a 6 anni. Una boccata d’ossigeno per i comuni nella gestione della rete di nidi. Cassino e Frosinone i centri maggiormente premiati con oltre 100 mila euro ciascuno per l’anno 2025-2026