Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 25 ottobre 2024

IL SANTO DEL GIORNO

Santi Crisanto e Daria, martiri sulla via Salaria. Crisanto, pagano di origini alessandrine, viene a Roma per studiare e si converte al cristianesimo. Il padre cerca di riportarlo al paganesimo in tutti modi, anche offrendogli la vestale Daria, col risultato che si converte anche lei. Entrambi muoiono martiri nel 283 e sono patroni di Reggio Emilia. (Leggi qui).

I TITOLI DI MARTEDI’ 25 OTTOBRE 1994

Città in mano ai teppisti. Frosinone e Ceccano ancora Sotto shock per i disordini del dopo partita. Accuse anche alla società. Il capo della Squadra Mobile: “Impossibile controllare 2000 tifosi”. Venti feriti, un treno distrutto, auto e vetrine danneggiate: questo il bilancio di un weekend di violenza. Per identificare i vandali la polizia esaminerà i filmati e le foto scattate durante i disordini.

Truffa alle Usl sui cani abbandonati. Presto sviluppi nella maxi-inchiesta. Interrogatori in settimana. Nell’indagine sono coinvolte 16 persone, tra cui 8 veterinari e il titolare di 2 canili privati a Ferentino e Giuliano di Roma.

Ladri a Montecassino: rubato all’interno del museo un prezioso libro del 1500. Un Prezioso libro di preghiere è stato trafugato nella mattinata di ieri nel museo. Il volumetto, in pergamena, è di grande valore ed era custodito in una bacheca in legno.

“Archiviazioni facili a Cassino”. Grave denuncia dell’onorevole Della Rosa che chiede un’ispezione. Secondo il parlamentare ne beneficerebbero soprattutto gli amministratori pubblici. Pesanti le reazioni. Il procuratore Savia: “Esamineremo attentamente quanto esposto”. Quasi tutti gli avvocati respingono l’insinuazione.

Chiusura annunciata del pronto soccorso: a Fiuggi da ieri si presidiano i locali. Rivolta contro l’azienda Usl. Assemblea in serata per decidere sull’occupazione permanente. Il sindaco: “Non ci hanno concesso neanche un incontro”.

