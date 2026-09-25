Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 25 settembre 2026

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 25 settembre 2026
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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 25 settembre 2026
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IL SANTO DEL GIORNO
San Firmino, vescovo di Amiens e martire. Originario di Pamplona in Spagna, Firmino nasce in una famiglia pagana ma cresce con un prete che lo educa al cristianesimo. Evangelizzatore della Francia, diventa vescovo di Amiens per essere poi arrestato durante le persecuzioni. Rifiutatosi di abiurare, viene martirizzato tra il 290 e il 303. (Leggi tutto)
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI LUNEDI’ 25 SETTEMBRE 2006
In cinquantamila per la Notte Bianca. Strade affollate fino a tardi con rissa finale: poliziotto aggredito, un arresto. A Frosinone si ripete il successo della seconda edizione della manifestazione, ma l’organizzazione è da migliorare.
Immigrati come schiavi, il fenomeno si allarga. Tomassi (Cgil): «In agricoltura la piaga del lavoro nero è sempre più preoccupante». Mario Mancini (Confcoltivatori): «Il rimedio? Mettere in condizione le aziende di poter assumere personale regolarmente
Cassino, la matricola stende la capolista. Gli azzurri umiliano il Potenza per 3 a 1. In gol Carcione, Crisci e Nicolini.