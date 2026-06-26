Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 26 giugno 2026

Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 26 giugno 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 26 giugno 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

SAN JOSEMARIA ESCRIVÁ DE BALAGUER, SACERDOTE, FONDATORE DELL’OPUS DEI. Un’Opera che permettesse a chiunque di farsi santo. Fu questo l’ideale che accese, ancora giovane, San Josemaria Escrivá de Balaguer, il fondatore dell’Opus Dei. La sua è la storia di un sacerdote “innamorato di Dio” che era solito dire: “Di cento anime, ce ne interessano cento”. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MERCOLEDì 26 GIUGNO 1996

Denunciati in sette per usura. Rapporto della polizia alla procura su un vasto giro di prestiti a strozzo. Cassino. Identificati alcune vittime (commercianti e artigiani) alcune avrebbero subito minacce e danneggiamenti. Sequestrati assegni e cambiali per quasi mezzo miliardo. Coinvolto il figlio di un noto personaggio ed un grosso commerciante. Prestiti al 120% annuo.

Duemila nuovi loculi nel cimitero, via libera dal consiglio. Comune. Salvati i fondi per le case.

Peculato, a giudizio messo comunale. È accusato di aver utilizzato l’auto del Comune per motivi personali.

Camorra, vertice all’antimafia. Infiltrazioni in Ciociaria: denaro sporco ed estorsioni.

Fiuggi trattative per vendere l’hotel Palazzo della Fonte. Le trattative sono state avviate dalla società londinese Granada che da più di un anno ha in gestione la catena di alberghi di Charles Forte, l’imprenditore di Casalvieri diventato plurimiliardario.

Maturità, la ritirata dei commissari. Su 348 nominati hanno rinunciato in 130, corsa contro il tempo per sostituirli. Provveditorato in difficoltà per garantire il regolare svolgimento della prima prova d’esame in programma oggi per 6000 studenti. Valanga di certificati medici inviati dai professori prescelti ma la rinuncia è legata a motivi economici: troppo basse le paghe per un mese di lavoro.

Abuso, assolto l’ex manager Usl. Alberto Mancini era accusato di avere formato una commissione di concorso irregolare.

Presso al Ferrari sarà istituita una divisione di riabilitazione. È questa la strada della riconversione dell’ospedale Ferrari di Ceprano che le locali sezioni politiche hanno proposto all’azienda Usl di Frosinone.

LE PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI VENERDì 26 GIUGNO 2026

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