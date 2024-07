Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 26 luglio 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 26 luglio 2024

IL SANTO DEL GIORNO

Santi Gioacchino e Anna, genitori della Beata Vergine Maria. Genitori di Maria e nonni di Gesù, San Gioacchino e Sant’Anna vengono ricordati insieme il 26 luglio a partire dal 1969, dopo la riforma liturgica del Concilio Vaticano II. Pur non essendo menzionati nelle Sacre Scritture, i loro nomi sono conservati da antica tradizione cristiana. (Leggi qui).

I TITOLI DI MARTEDI 26 LUGLIO 2022

Covid, quattro morti in 24 ore. Giornata da dimenticare. Il coronavirus in un giorno stronca due uomini e due donne. Vaccino, appello per la quarta dose agli ultra sessantenni e fragili: le categorie più a rischio.

Università, si punta a rafforzare il polo. Mossi i primi passi a Frosinone. L’assessore Danilo Magliocchetti incontra il rettore di Unicas. Il sindaco: “Il Comune chiamato a dare risposte”.

Pista ciclopedonale intorno al lago, aperti i primi chilometri. L’inaugurazione sulle sponde di Trivigliano. Zingaretti: “Preservare la natura non significa chiuderla alla fruibilità”

Rifiuti, ispettori ambientali in campo. Il Consiglio comunale, giovedì scorso, ha dato il via libera al nuovo regolamento: i volontari potranno elevare multe. In arrivo la Tari 2022, diverse le lamentele dei cittadini per la mancata riduzione e per l’immondizia lasciata per strada.

Frosinone saluta Canotto. L’attaccante ceduto in prestito alla Reggina. Oggi i canarini, dopo il riposo, tornano ad allenarsi. Ufficializzato l’ingaggio della punta Mulattieri a titolo temporaneo: l’ultima stagione a Crotone

