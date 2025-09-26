Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 26 settembre 2025

[E’ LA STAMPA BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 26 settembre 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 26 settembre 2025

IL SANTO DEL GIORNO

Ss. Cosma e Damiano, martiri. Gemelli e cristiani, nati in Arabia, si sono dedicati gratuitamente alla cura dei malati dopo aver studiato l’arte medica in Siria. Sono stati martirizzati durante il regno dell’imperatore Diocleziano. Sono i Santi Cosma e Damiano, patroni di medici, chirurghi e farmacisti. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MARTEDI’ 26 SETTEMBRE 1995

Sotto inchiesta 21 persone. Tra i sospettati un consigliere comunale di Ferentino e commercianti di Monte San Giovanni campano. Indagini su maxi giro di usura e auto riciclate, coinvolto un avvocato. Poste sotto sequestro 40 vetture di grossa cilindrata. Si calcola che il giro d’affari sarebbe di alcuni miliardi.

“Un interporto o usciamo dalla società“. Intervista al presidente della Provincia Loreto Gentile che ha convocato per domani i capigruppo per discuterne.

Studente rapinato sotto casa. L’aggressore gli ha strappato la catenina d’oro ferendolo al collo.

Commercianti di Sora contro l’isola pedonale. Tutti negativi i pareri degli esercenti nel centro storico che si dicono pronti a scendere in piazza. La Lega Ambiente chiede di chiudere al traffico corso Volsci. L’idea è stata riproposta ora che la strada principale viene rimessa al nuovo con il cambio dell’asfalto con i sampietrini.

Tutti i dipendenti pronti a difendere il loro ospedale. A Ferentino stasera assemblea.

Voleva esplodere con l’auto. A Torrice agricoltore tenta un gesto disperato per evitare l’esproprio.



