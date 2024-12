Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 27 dicembre 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 27 dicembre 2024

IL SANTO DEL GIORNO

San Giovanni, apostolo ed evangelista. Autore del quarto Vangelo, di tre lettere e dell’Apocalisse, Giovanni è “l’apostolo prediletto”. Il più longevo tra i Dodici, sarà anche l’unico a non morire martire, ma trascorrerà il resto della vita ad Efeso, nell’attuale Turchia, assieme alla Vergine Maria che gli era stata affidata da Gesù.(Leggi).

I TITOLI DI MARTEDI’ 27 DICEMBRE 1994

La crisi frena le vacanze. In calo del 30% le partenze per le festività natalizie. Chi si è messo in viaggio ha scelto per lo più le capitali europee spendendo sulle 800.000 lire a persona.

Cassino, oculistica: reparto coi fiocchi snobbato dalla Usl. S.O.S. dei medici dopo i trapianti. 10 pazienti sono in lista di attesa per farsi sostituire le cornee e nonostante i successi ottenuti in evase le richieste di personale e attrezzature. Prima di Natale, due trapianti di cornea grazie ai quali in due rivedranno. Dall’esempio del piccolo Nicolas, nuove donazioni.

Tragedia sulla Casilina. Auto fuoristrada, muore macellaio di Cassino.

Conservatorio, presidente contestato. Lunghi sotto accusa: non ha mosso un dito per sedare le liti nella scuola. Ancora polemiche nell’istituto dopo la sospensione di 60 giorni del direttore accusato di avere sperperato finanziamenti regionali.

Una fuga durata 24 ore. Migliorano le condizioni della donna ferita. Si è costituito il buttafuori che ha sparato in bocca alla fidanzata. Il feritore ha spiegato di avere premuto il grilletto involontariamente durante una lite: lei era troppo gelosa e lui voleva solo intimidirla.

Comune di Sora: servono 80 nuovi dipendenti. Entro il 1995 i primi concorsi. Ma prima il Consiglio dovrà approvare la pianta organica. Solo cinque gli spazzini in servizio: ora si vorrebbe utilizzare i cassa integrati.

A Fiuggi il casinò di Natale. Riproposta l’iniziativa di una casa da gioco promozionale. Fino al 6 gennaio nelle sale dell’hotel cristallo si potrà assaporare l’ebrezza di puntare Fishes ai tavoli verdi senza denaro e per beneficenza.

Ceccano. Il partito popolare chiede al sindaco di rivendicare il titolo di città.

