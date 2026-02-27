[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 27 febbraio 2026 in distribuzione nelle edicole del Lazio

IL SANTO DEL GIORNO

San Gabriele dell’Addolorata, chierico passionista. È il santo dei giovani. A San Gabriele dell’Addolorata si rivolgono centinaia di studenti, ogni anno, a 100 giorni dagli esami di maturità, nel santuario di Isola del Gran Sasso. Amante della vita mondana, sceglie poi di consacrarsi a Dio fra i Passionisti. Muore il 27 febbraio 1862 a soli 24 anni. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MARTEDI’ 28 FEBBRAIO 1996

Un bilancio piccolo piccolo. Provincia, i debiti nei confronti del Cotral frenano ogni iniziativa. A disposizione restano appena 500 milioni per il rilancio dell’occupazione e 800 per le attività culturali. Per la manutenzione dei 1750 chilometri di strade previsti solo 3 miliardi. Per le 27 scuole stanziati appena 300 milioni.

“Vuoi un impiego fatti toccare“. Funzionario indagato. Domani interrogatorio dal giudice. La ragazza ha denunciato l’uomo dopo essersi accorta di essere stata presa in giro.

Maria Luisa non è più sola, riassunto un altro invalido. Il Tar reintegra anche un bidello licenziato dopo che le sue condizioni erano migliorate. Notificato oggi alla Usl, il provvedimento col quale la donna torna al lavoro.

Al via lavori per 1 miliardo a Cassino. Gli interventi interessano le strade, i marciapiedi e l’acquedotto. Con un mutuo di 400 milioni sarà anche ristrutturato il mercato coperto, attualmente fatiscente. L’assessore Moretti ha predisposto un piano di sistemazione degli impianti elettrici e di riscaldamento di tutte le scuole.

Gas e nuove fogne nei progetti dell’amministrazione. A Fiuggi approvato il bilancio 1996. Previsti inoltre dei fondi per ampliare il campo da golf ed il cimitero.

“Iricav non paga blocchiamo i lavori“. Castro dei Volsci, monta la protesta e il consigliere Ambrosi chiede la chiusura dei cantieri dell’alta velocità. Venerdì assemblea delle famiglie che hanno subito gli espropri: “Dobbiamo lasciare le nostre case, ma sul nostro futuro solo incertezze“.

Espropri autosole, arrivano i soldi. A Ceprano dopo quarant’anni il Comune avrà 350 milioni.

