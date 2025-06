Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 27 giugno 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 27 giugno 2025

IL SANTO DEL GIORNO

San Cirillo d’Alessandria, vescovo e dottore della Chiesa. Testimone di Gesù Cristo, “Verbo di Dio incarnato”: questo è San Cirillo di Alessandria nelle parole di Benedetto XVI in un’udienza generale nel 2007. Venerato come Santo sia in Oriente sia in Occidente, dal 1882 Cirillo è Dottore della Chiesa. (Leggi).

I TITOLI DI MARTEDÌ 27 GIUGNO 1995

Avvocati, prevalgono i falchi. Malgrado il consiglio nazionale abbia sospeso lo sciopero, l’agitazione a Frosinone pare destinata a continuare. “La nostra situazione è drammatica, non possiamo fermarci“. In tribunale sono pendenti 10.000 cause civili e 700 penali. Gravissime le carenze di giudici. Dura replica ai sindacati critici verso i legali.

Lite in pieno centro con i Carabinieri: aperta un’inchiesta. Alle mani in 7 per una ragazza.

Compleanno con cocaina, tre arresti. Atina, blitz della polizia, in manette il titolare di un pub e due donne. Trovate 60 dosi.

Fiat, rientrano i 200 in cassa. Piedimonte, completato il piano di ristrutturazione, la fabbrica produrrà 700 vetture al giorno per arrivare a 1500. Lo stabilimento punta ora al grande rilancio con i modelli Bravo e Brava. A settembre avverrà il lancio ufficiale delle nuove auto, per quell’epoca ne saranno state prodotte 40.000. Investiti 700 miliardi.

Riapertura ex CRDM, la parola ai lavoratori. Potrebbe ripartire già tra qualche settimana l’ex cartiera di isola del Liri. Sembrano infatti a buon punto le trattative dell’elettrica Liri e del gruppo Masitina con una terza società per rilevare lo stabilimento fallito oltre un anno fa con un debito di 50 miliardi.

Alatri, scontro di fuoco sulla segretaria comunale. È in atto ad Alatri una pubblica sottoscrizione per “denunciare alle autorità competenti le difficoltà in cui opera la giunta comunale stante la mancanza di collaborazione da parte del segretario generale del Comune“ di cui senza mezzi termini si chiede la sostituzione.

