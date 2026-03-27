Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 27 marzo 2026 in distribuzione nelle edicole del Lazio

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IL SANTO DEL GIORNO

San Ruperto, vescovo di Salisburgo. Di famiglia nobile, originario dell’Irlanda, si reca in Baviera verso il 700 come monaco itinerante. Fonda un monastero vicino l’antica città romana di Juvavum, nucleo della nuova Salisburgo, “città del sale”, di cui è primo vescovo. Muore il 27 marzo del 718, nel giorno di Pasqua. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MERCOLEDI’ 27 MARZO 1996

“Un gran botto e poi il sangue“. L’agghiacciante ricordo dello scontro durante la folle gara sullo stradone. Mentre Vincenzo Scaccia è ancora in coma, Giuseppe Bonanni respinge l’accusa di omissione di soccorso.

Guerra tra architetti e il manager della Usl. Denunce reciproche. In ballo i progetti di due ospedali.

“Arrestate mio figlio, si droga“. A Cassino il giovane picchia la madre per farsi dare i soldi e lei chiama il 113. Processato e condannato. Il padre è titolare della società di trasporti extraurbani.

La giunta bacchetta Della Posta. L’assessore provinciale voleva far revocare una delibera. Causa della lite la commissione nominata per 15 gare d’appalto.

Bolli falsi, impiegato denunciato. A Paliano i carabinieri sospettano un vasto giro illegale. Gli investigatori a caccia di complici in tutto il nord della Ciociaria.

Via libera a due nuovi istituti. Sbloccata la vertenza tra Comune e Provincia sulla disponibilità delle aree. All’inizio del prossimo anno potrebbero partire i lavori per sette miliardi per l’istituto per geometri e l’istituto tecnico femminile del capoluogo. Le scuole sorgeranno sulla Monti Lepini vicino al Conservatorio e alla nuova sede del Provveditorato agli Studi. Polemica dichiarazione dvice i Della Posta.

La giunta indagata per il caso Italcogim. “Accuse infondate“. A Pontecorvo il sindaco si difende.

“L’Istituto tecnico commerciale condannato a morire“. Ad Alatri scuola fatiscente, l’ex vicequestore De Santia accusa la Provincia.

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