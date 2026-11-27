Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 27 novembre 2026
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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 27 novembre 2026
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IL SANTO DEL GIORNO
SAN VIRGILIO, VESCOVO DI SALISBURGO. Monaco nella natìa Irlanda, Virgilio svolse gran parte della sua attività a Salisburgo come vescovo, chiamatovi da Pipino il Breve con il compito di evangelizzare e pacificare il Ducato di Baviera da poco conquistato. (Leggi qui).
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI LUNEDì 27 NOVEMBRE 2006
Camera di commercio, volata al buio. Riunioni nella notte. Testa a testa fra Plocco (Federlazio) e Papetti (Ascom). Al primo scrutinio serviranno14 voti, poi si andrà al ballottaggio.
Colle San Pietro, il regno dei vandali. Ringhiere divelte, lampioni rotti, gradini spaccati: tutti lavori ultimati da poco. Dopo l’incidente di sabato, viaggio nel quartiere del Classico di Frosinone. Il ragazzo volato di sotto trasferito al Gemelli.
Ferentino, psicologi tra i banchi. Il vice sindaco: «Specialisti a scuola per ascoltare i ragazzi». La città sconvolta si interroga dopo il secondo episodio di abusi sessuali in pochi giorni.
Fracasso, per 15 anni alla guida della Uil: «Il futuro? Il turismo». Dalla cassa del Mezzogiorno alla crisi industriale. Da una settimana ha lasciato la Segreteria a Gabriele Stamegna. «Sono stati anni intensi».
Frosinone-Mantova, una sfida-verità. Se in canarini vincono arrivano vicini alla zona play-off e sabato c’è il Napoli. Calcio serie B. Stasera il posticipo al Matusa con la squadra lombarda guidata dal ciociaro Di Carlo.
LE PRIME PAGINE DI VENERDì 27 NOVEMBRE 2026
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