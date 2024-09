Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 27 settembre 2024

[E' LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio di venerdì 27 settembre 2024

I TITOLI DI MARTEDI’ 27 SETTEMBRE 1994

Ospedali, mai più doppioni. L’assessore regionale alla Sanità discute il piano di riassetto. Fernando D’Amata ha incontrato sindacati e amministratori delle città sede di nosocomi.

Acqua, solo il 23% del consumo accertato viene fatto pagare. Grosse discriminazioni tra nuclei familiari, dubbi sulla reale lettura dei contatori.

Misserville taglia il codino all’imputato. Singolare pena chiesta ed eseguita dall’avvocato difensore. Il vicepresidente del Senato inventa una nuova pena: il taglio del codino. Il primo a eseguirla dopo averla suggerita egli stesso al pretore di Frosinone è stato proprio Romano Misserville che, indossata di nuovo la toga di avvocato sulle vestI di senatore di Alleanza Nazionale, ha dato vita ieri mattina a un singolare show.

Sgravi fiscali, parte la crociata. La Provincia convoca imprenditori e sindacati per il piano di lotta. Allarme di Federlazio e Unione Industriali: senza più agevolazioni l’economia ciociara rischia grosso. Domani il presidente della provincia Domenico Testani incontrerà le parti in causa. Presto il ricorso al Tar come ha già già fatto il Molise.

Lotta contro il tempo per risanare il rione, rischia di saltare il progetto da 7 miliardi. Cassino, quartiere Colosseo. Consiglio convocato d’urgenza per approvare il piano e non perdere i finanziamenti. Le minoranze: “Ritardi scandalosi“.

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio di venerdì 27 settembre 2024.

