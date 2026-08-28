Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 28 agosto 2026

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 28 agosto 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 28 agosto 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

Sant’Agostino, vescovo d’Ippona e dottore della Chiesa. Inquieto ricercatore della Verità, la vicenda del suo cammino di conversione lo rende sempre attuale. Autore di numerosi scritti, Sant’Agostino è tra i Padri della Chiesa che hanno meglio spiegato principi e dogmi del Cristianesimo. Vescovo di Ippona, muore il 28 agosto del 430. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MERCOLEDI’ 28 AGOSTO 1996

Incastrato dalle proposte indecenti. Sesso contro natura: ecco le registrazioni che hanno fatto riaprire il caso. Per i giudici della Cassazione e il nuovo processo dovrà tenere conto dei tre nastri incisi dalla donna di nascosto.

Nasce la balia moderna. Ad Anagni la prima scuola d’Italia. Le nuove date affiancheranno l’asilo. Già selezionate dal Comune 10 ragazze che seguiranno i bambini fino a tre anni.

Ladri beffati alle poste. Ad Aquino assalto con una gru. Cercavano 160 milioni, ne trovano soltanto sei.

Ospedali, voglia di autonomia. Pontecorvo chiede la separazione da Cassino, Anagni da Alatri. Sindaci medici e infermieri accusano: “I poli sanitari disegnati dalla USL non funzionano, meglio cambiare“. Il primo cittadino Coccarelli: “Il Del Prete paralizzato da burocrazia e cattiva gestione“.

La Usl sconfessa il primario: “Era irrintracciabile“. Anagni, carabinieri a caccia dell’anestesista.

Area preparco, vietata alla caccia. Doppiette inferocite. Tra la Valcomino e l’Abruzzo. Il presidente della Federcaccia Pesci accusa: “Quel divieto è illegittimo“.

Teschi abbandonati, è polemica. La pioggia riporta alla luce ossa umane sotto il castello di Monte San Giovanni campano. Il sindaco: “Spetta al proprietario rimuoverli“. Ma Fare Verde insiste: “Tutta quell’area è suolo pubblico“.

Casa sfiorata dai binari dell’alta velocità, la Usl conferma: “Vivere lì è un inferno“. A Castro dei Volsci accertamenti sugli orari di lavoro e la rumorosità.

Guerra fredda tra Comune e Pro Loco. A Paliano si ignorano e stilano programmi che si fanno concorrenza.

LE PRIME PAGINE DEI QUOTIDIANI DI VENERDI’ 28 AGOSTO 2026