Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 28 febbraio 2025

IL SANTO DEL GIORNO

San Romano, abate. Eremita del V secolo, si reca sul massiccio del Giura in Francia con la Bibbia e gli attrezzi di lavoro in spalla. Raggiunto dal fratello Lupicino, dà vita a Condat alla sua prima comunità monastica. Mite e tollerante, la tradizione lo ricorda mentre abbraccia due poveri lebbrosi, che guariscono. (Leggi)

I TITOLI DI MARTEDI’ 28 FEBBRAIO 1995

Stupri, ha vinto la vergogna. Violentate in guerra, hanno preferito il silenzio alla pensione. Sono 2000 le donne ciociare che come Caterina furono serviziate dai soldati marocchini. Ancora oggi nel sud della provincia si preferisce non ricordare quei tristi giorni del 1944. Per questo quasi tutte hanno rinunciato all’indennizzo.

Infortuni sul lavoro, ora vigileranno squadre di sicurezza. In un anno 32 morti e 463 feriti. Il sindacato reagisce al boom degli incidenti: saranno eletti 1227 delegati che opereranno nelle aziende pubbliche e private della Ciociaria.

Tangenti, tremano i politici. Dalle banche i primi riscontri alla confessione di Piccoli. Gli investigatori stanno esaminando gli spostamenti di denaro sui conti degli amministratori che hanno avuto rapporti con l’imprenditore.

L’ospedale incompiuto rivivrà. Dopo 25 anni il ministero vuole farne un centro di riabilitazione. Il sottosegretario Condorelli annuncia un progetto per il recupero della struttura mai ultimata a Ceccano. L’idea, lanciata in un convegno di Alleanza Nazionale, non dispiace alla giunta comunale che intanto promette uno studio su tutte le aree dismesse.

Venticinque miliardi per sistemare le strade provinciali. I lavori inizieranno prima dell’estate. Tutti gli interventi riguarderanno quasi tutti i comuni. Sulla superstrada Sora – Frosinone sarà anche realizzato lo svincolo per Boville Ernica.

Castro in tilt, manca l’acqua. pronta l’ordinanza di chiusura per scuole, bar e ristoranti. il servizio fornito dagli Aurunci è totalmente insufficiente. Situazione aggravata dalla chiusura dei pozzi comunali per infiltrazioni di sabbia.

