Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 28 giugno 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 28 giugno 2024

IL SANTO DEL GIORNO

Sant’Ireneo, vescovo e martire. Sant’Ireneo è il primo grande teologo della Chiesa. Il suo nome, che in greco significa “pacifico”, coincide con un programma di vita. Vescovo di Lione, grande difensore del Vangelo dalle eresie, è stato un “buon pastore” fino alla morte, avvenuta forse nel 202. (Leggi qui).

I TITOLI DEL 28 GIUGNO 2022

Mastrangeli: «Sarò sindaco di tutti». Il primo cittadino già al lavoro, ecco le sue priorità e l’invito all’opposizione: «Abbassiamo i toni, è finita la campagna elettorale». In consiglio comunale 11 nuovi entrati. Le prime indiscrezioni per la giunta.

Serena uccisa, chiuso il dibattimento. Ieri la 46esima udienza, ora si attende la requisitoria dei pubblici ministeri in programma il primo luglio. Resta il mistero sull’avvistamento, nel pomeriggio della scomparsa, della studentessa in una pizzeria di Isola Liri.

Sora. Invaso del Valcatoio a secco: 300 ettari di colture a rischio. L’allarme lanciato dal Consorzio di Bonifica: «Situazione grave, lo svuotamento legato alla centrale idroelettrica».

Frosinone Calcio. Servono gli ultimi colpi. A quattro giorni dall’inizio del ritiro a Fiuggi, il Frosinone è al lavoro per completare la nuova rosa. Per il portiere e l’attacco tutte le piste portano al Sassuolo ma c’è anche un interesse per Moncini del Benevento.

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 28 giugno 2024.

Screenshot

Screenshot