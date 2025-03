Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 28 marzo 2025

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 28 marzo 2025

San Castore, martire a Tarso. Viene commemorato dal Martirologio Geronimiano (il più antico catalogo di martiri cristiani della Chiesa latina, V secolo) e dal Martirologio Romano: secondo la tradizione, sarebbe stato martirizzato a Tarso, in Cilicia (attuale Turchia) con un altro cristiano, Doroteo o Stefano. (Leggi)

I TITOLI DI MARTEDI’ 28 MARZO 1995

Tangente da 2 miliardi e mezzo. Un anno fa il presidente e l’amministratore furono arrestati per frode fiscale e falso in bilancio. Clamorosa svolta nell’inchiesta sull’azienda CET di Pontecorvo. Ieri l’imprenditore Antonio Turchetta è stato interrogato per quattro ore dal procuratore della Repubblica Orazio Savia. Il magistrato ha imposto il segreto.

Carenza di giudici: avvocati in sciopero per un altro mese. Slittano processi e interrogatori. Mancano tre giudici in tribunale e cinque in pretura. Oltre 10.000 cause civili e 800 penali sono in attesa di sentenza da anni.

Inchiesta Valverde, sei gli indagati. Avvisi di garanzia anche a due dirigenti della Lega delle cooperative. Truffa e falso in bilancio i reati ipotizzati per l’acquisizione del gruppo Pagliaro Latticini e Ital formaggi ad un prezzo ritenuto troppo elevato.

Anno santo, Cassino nuova. Il giubileo sarà l’occasione per presentarsi a 8 milioni di pellegrini come centro di turismo e cultura. Il progetto, che sarà discusso in consiglio, metterà ordine nella zona dell’università. Autostazione e funicolare nel piazzale della ferrovia.

Terremoto del 1915, via le baracche dopo ottant’anni. Arrivano le case popolari. Il villaggio Andreotti a Sora sarà bonificato del tutto: ultimato il primo lotto che comprende 60 alloggi. Lo IACP dà il via al secondo intervento.

Veroli, tre candidati a sindaco. Ultimi tentativi per un’intesa tra Forza Italia e una parte dei popolari. Trattative convulse, in queste ore, ovvero per definire gli schieramenti e le liste per le comunali del 23 aprile quando i verolani saranno chiamati ad eleggere 20 consiglieri e il sindaco con l’eventuale turno di ballottaggio.