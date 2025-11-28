Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 28 novembre 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 28 novembre 2025.

IL SANTO DEL GIORNO

San Giacomo della Marca, sacerdote francescano. È un predicatore di fuoco, ma la severità è ammorbidita dalla clemenza. Giacomo, marchigiano, diventa francescano nel 1415 ed è inviato nell’Europa dell’Est. Sa ammaliare con gesti e parole e si scaglia soprattutto contro l’usura: per combatterla inventa i Monti di Pietà. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MARTEDì 28 NOVEMBRE 1995

“Gli assessori li scelgo io“. Comune di Frosinone, ore decisive per le sorti della giunta di centrodestra. Dietro l’angolo il ricorso alle urne. Il sindaco Fanelli sfida i Partiti che lo hanno messo alle corde. Ieri a tarda sera riunione da ultima spiaggia delle forze che formano la maggioranza. I gruppi dilaniati a loro interno.

Accusato di stupro della figlia, grida: “è un complotto“. Ferentino. Interrogato in carcere. L’avvocato difensore chiede di sentire nuovamente i familiari.

Morti in due incidenti, un poliziotto ed una donna. Sulla Casilina, a Venafro e Roccasecca, si sono verificati due tragici scontri frontali.

Scuole in affitto e pericolose. Miliardi per pagare pigioni ai privati, mentre la nuova sede dell’Itis è chiusa per mancanza di fogne. Migliaia di studenti oggi a Cassino sfileranno per protestare. Ben 1200 alunni dell’industriale sparpagliati in quattro edifici. Le accuse degli allievi contro i politici.

Emergenza acqua nel Cassinate, vertice alla regione. Aziende in tilt per la crisi idrica. Si punterà a una migliore utilizzazione delle sorgenti Capodacqua di Castrocielo.

Due paesi mobilitati contro i nomadi. Aquino e Castrocielo contro l’ipotesi di creare all’aeroporto un centro profughi per i rom della Capitale. Serie di fax spediti al Ministero degli Interni, al capo della polizia, alla protezione civile. Chiesta la convocazione urgente del consiglio provinciale.

Aggredita, tenta il suicidio: indagini. I carabinieri di Alatri hanno trasmesso alla Procura della Repubblica un rapporto su quanto denunciato da una donna di 23 anni che al quarto mese di gravidanza, ha dapprima dichiarato di avere subito un’aggressione e poi mentre era ricoverata in ospedale ha tentato il suicidio.

Fiuggi, lunedì 4 al via il nuovo governo cittadino. Convocato dal sindaco Giuseppe Celani il consiglio comunale neoeletto. Designati i quattro assessori con relative deleghe. Vice Sindaco nominato Luciano Tucciarelli.

LE PRIME PAGINE DI VENERDì 28 NOVEMBRE 2025

