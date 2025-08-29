Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 29 agosto 2025

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 29 agosto 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 29 agosto 2025.

IL SANTO DEL GIORNO

Santa Sabina, romana, nella sua chiesa sull’Aventino. Santa Sabina è una martire cristiana vissuta nel II secolo, morta per la propria fede attorno all’anno 120. Le sue reliquie si trovano nella Basilica di Santa Sabina all’Aventino. La Chiesa la ricorda il 29 agosto. (Leggi qui)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI GIOVEDì 29 AGOSTO 2024

Trema l’indotto Stellantis. Calano commesse e servizi, cinque aziende verso la chiusura: 200 posti a rischio. Slitta a metà settembre il ritorno in fabbrica per i lavoratori “Cassino Plant”.

Malati e a rischio crollo, Tagliati altri tre platani. Il Comune costretto a intervenire in viale Roma, altri alberi saranno abbattuti ma c’è un progetto di piantumazione e restyling dei marciapiedi.

Oggi l’addio a Lorenzo. Giorni d’ansia per i feriti. Alle 10,30 a Madonna della neve il funerale del giovane deceduto sulla Monti Lepini. Restano sempre gravi le condizioni delle altre due persone coinvolte nel frontale.

Incendio in galleria sulla strada maledetta. Un camion a fuoco sulla Cassino – Sora: ore di caos e chiusura al traffico. Autista illeso, era già successo a maggio. Al via le verifiche strutturali nel tunnel.

Il Frosinone si regala Hasa. In arrivo il centrocampista della Juve Next Gen, nato a Sora, per un milione di euro e diritto di rivendita al 50 per cento. Domani chiude il mercato, Angelozzi tratta con il Monza anche per l’attaccante Maric. Altri tre nomi sul taccuino.



