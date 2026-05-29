Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 29 maggio 2026

Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 29 maggio 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 29 maggio 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

San Paolo VI, Papa. Pontefice dal 1963 al 1978, Paolo VI è il Papa innovatore che conclude il Concilio Vaticano II, difensore della vita e dei popoli oppressi. Grande riformatore della Chiesa, è il primo a visitare 5 continenti. È stato canonizzato da Papa Francesco nel 2018. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI I TITOLI DI MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 1996

Chiedevano il pizzo, sei denunciati. Commerciante di Sora, vittima delle persecuzioni di una banda locale. Da mesi il titolare del supermercato Conad riceveva minacce e intimidazioni. Gli investigatori della polizia li hanno incastrati grazie alle intercettazioni telefoniche ed a numerosi appostamenti.

Via libera a 15 cantieri per strade, parcheggi e palazzi da restaurare. Provincia, oltre 17 miliardi di spesa

Catturati i rapinatori della gioielleria. I 2 scoperti dal nuovo pool dell’Arma sono vicini alla camorra. Ceprano.

Rubano calici preziosi in un convento i carabinieri li salvano dal linciaggio. È accaduto a Pofi. Facevano finta di fotografare chiese e palazzi antichi ed angoli caratteristici del paese.

Scandalo delle carni Cee. I giudici rinviano gli atti al pubblico ministero perché riformuli le accuse. Venti gli imputati tra importatori e diversi ex sindaci.

“Uniti per battere la concorrenza”. Gli Imprenditori chiedono strade migliori, interporto, parcheggi. Trasporto su gomma. Appello del presidente dell’Unione Industriale per favorire le fusioni contro gli stranieri. In Ciociaria il settore, che rimane ai vertici nazionali, conta 1300 aziende. Qui lavorano 6000 persone. Padroncini in forte calo.

Falso in bilancio indagato tutto il vertice della Cassa Rurale. Paliano. Dopo una denuncia anonima. Solo 1 dei 3 sindaci della banca votò contro l’approvazione del documento contabile nel 1994.

Tutti assolti per la rivolta delle terme. Venti cittadini erano accusati di aver assalito l’ex sindaco Casatelli e la polizia. Fiuggi.

LE PRIME PAGINE DI VENERDì 29 MAGGIO 2026

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