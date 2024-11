Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 29 novembre 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 29 novembre 2024

IL SANTO DEL GIORNO

San Saturnino martire, sulla via Salaria nuova. È uno degli infiniti martiri dei primi secoli. Di Saturnino, originario di Cartagine, parla Papa San Damaso, che ne ricorda l’esilio a Roma a causa della fede sotto l’imperatore Decio e quindi la morte crudele avvenuta nel 304 sotto Massimiano. (Leggi).

I TITOLI DI MARTEDI 29 NOVEMBRE 1994

Scuole, la paura di interruzioni. I presidi minacciano di intervenire negli istituti occupati. il ministro Francesco D’Onofrio venerdì sarà a Fiuggi ed ha raccomandato di aspettare ancora qualche giorno. Sollecitati dai genitori a muoversi, i capi istituto hanno deciso di attendere 48 ore poi denunceranno tutti per interruzione di pubblico servizio.

Da Isola al mare, comuni uniti per servizi migliori. Cassino. Esperti a convegno. L’iniziativa di Alleanza Nazionale coinvolge l’università, i sindacati e le categorie produttive per favorire lo sviluppo della Bassa Ciociaria.

La droga dietro l’omicidio. Spunta una nuova pista per la tragedia del Sacro Cuore. Per ora è un’ipotesi degli investigatori mentre continuano gli interrogatori di testimoni e partecipanti alla rissa mortale. Molte le reticenze.

Fiuggi, lavori infiniti allo stadio: il comune cita per danni la ditta. Ormai e guerra tra il comune di Fiuggi e la ditta di Roma appaltatrice per l’importo di 500 milioni dei lavori di completamento degli impianti del centro sportivo che sta sorgendo in località Capo di Prati.

Avanza l’esercito delle donne. Più istruite e meno casalinghe, il nuovo identikit delle ciociare. Dalle statistiche Istat com’è cambiata la condizione femminile nella provincia di Frosinone. Nel 1961 si erano laureate 3 su mille, oggi due su cento. Ma negli enti pubblici e nelle aziende private i posti di responsabilità sono ancora pochi.

Alta velocità: sugli espropri la parola ai giudici. Fissata l’udienza davanti al Tar. Il sedici dicembre discuterà della villetta da abbattere a Castro dei Volsci. Intanto Alleanza Nazionale accusa il sindaco: poche le garanzie per la città.

Mobilità per quarantatrè operai. Posti a rischio alla Permaflex ed alla Winchester.

