Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 3 gennaio 2025

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 3 gennaio 2025

IL SANTO DEL GIORNO

Santissimo Nome di Gesù. Gesù significa “Dio salva”. Il Nome di Dio rivelato nel roveto a Mosè sul Sinai, in Gesù splende in tutta la sua chiarezza: Dio è il Salvatore di tutti. (Leggi)

I TITOLI DI MARTEDI’ 3 GENNAIO 1995

Ciociari in via di estinzione. Sorpasso storico: per la prima volta i morti hanno superato i nati. Il ‘94, per Istat, ha segnato una svolta. Nel frusinate, come nel nord, la cicogna non vola più. Nel 1993, la differenza tra nascite e decessi era ancora in attivo, anche se al minimo assoluto. Adesso al posto del + è comparso il meno.

Uffici pubblici e parcheggi all’ex Fornaci. Trattative tra Comune e privati. Il Consiglio fa una controproposta alla Società Iniziative del frusinate per chiudere la vertenza amministrativa davanti al Consiglio di Stato.

È morto l’avvocato Aldo Sica, per 36 anni consigliere comunale. Una folla ammutolita e commossa ha assistito ieri mattina ai funerali dell’avvocato Aldo Sica, deceduto la sera del 31 dicembre per un attacco cardiaco.

Si uccide dandosi coltellate al basso ventre. A San Giovanni incarico agghiacciante suicidio di un anziano bracciante che pensava di avere un male incurabile. È morto dissanguato per le numerose ferite. Era convinto, malgrado i medici lo tranquillizzassero, di avere il tumore proprio nelle parti intime.

Colpo di pistola contro un ristorante. Bucata una porta, la polizia indaga.

“Presto Cassino del 2000“. Un équipe di tecnici sta ultimando il futuro assetto urbanistico. Le novità ed i progetti in cantiere illustrati dal sindaco Petrarcone nella conferenza stampa di fine anno. Il primo cittadino ha assicurato che per il 1995 non sono previsti aumenti delle tasse. Saranno potenziati i servizi di trasporto pubblico.

Piano regolatore, la giunta comunale licenzia l’esperto. Pontecorvo. Urbanistica nel caos. Tutto da rifare: da 17 anni la programmazione è rimasta lettera morta e ora si dà il ben servito all’architetto e si riparte da capo.

Anagni. Giunta spaccata, tutti contro Rifondazione. Oggi il sindaco Cicconi ha convocato gli alleati per tentare la pacificazione, ma i comunisti rischiano di essere allontanati dalla maggioranza.

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 3 gennaio 2025.

Screenshot