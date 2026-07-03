Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 3 luglio 2026

[E' LA STAMPA BELLEZZA] Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 3 luglio 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 3 luglio 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

San Tommaso, apostolo. Apostolo di Gesù passato alla storia per non aver creduto immediatamente alla Resurrezione, la fede di Tommaso è in realtà salda e forte. A lui toccherà, infatti, spingersi fino in Cina e in India per evangelizzare; proprio in India muore, dopo aver fondato la prima comunità di cristiani. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MERCOLEDI’ 3 LUGLIO 1996

Una città in mano a bande di criminali. Alle nove di sera scatta il coprifuoco, tutti rintanati in casa, chiusi bar e locali. A Ferentino, dopo l’ennesimo attentato dinamitardo in pieno centro, la gente è ancora più terrorizzata e racconta la sua paura. Due gruppi di delinquenti tengono in scacco il paese con minacce pestaggi provocazioni. Il comandante dei carabinieri promette duri interventi.

Nuovo rimpasto in giunta, Fanelli chiede i nomi ai Partiti. Il rimpasto della giunta di centrodestra si farà con l’accordo di tutti i Partiti del Polo, anche se l’ultima parola sui nomi spetterà comunque al sindaco Fanelli. E questo il senso dell’accordo raggiunto l’altra sera al vertice di maggioranza svoltosi in Casa del Cdu.

Alta velocità, altre minacce ai tecnici. Telefonate anonime contro le ditte locali. Indagano Polizia e Carabinieri.

Scalfaro Veltroni e Violante lunedì a Montecassino. Per una grande mostra di codici antichi. Libri di autori classici trascritti pazientemente a mano su pergamena dai monaci benedettini tra l’ottavo e il X secolo saranno esposti per la prima volta al mondo.

C & C nozze da VIP al castello di Tecchiena. L’avvocato Marco Catelli e la smagliante Gabriella Carlucci si uniranno in matrimonio il prossimo 27 luglio.

Troppo rumore è allarme. Legambiente rileva: “In alcune zone della città superati i livelli di guardia“. Analizzato ieri con speciali apparecchiature il grado dell’inquinamento acustico nella zona bassa ed a Piazza Gramsci. Oggi gli esami verranno effettuati a Ferentino, Alatri e Ceccano poi si tornerà nel capoluogo per ulteriori controlli nei punti più trafficati.

Parcheggi, niente maxipiano: solo 75 posti auto. A Cassino il Consiglio riduce il progetto. Sosta davanti al Comune, pagando 1000 lire l’ora.

Vendita della Videocolor, Tajani chiede alla commissione europea di vigilare. La privatizzazione del gruppo industriale francese Thompson che controlla lo stabilimento Videocolor di Anagni rappresenta un rischio per l’economia e l’occupazione locale.

Il Bambinello fuori dal Giubileo. Gallinaro, dura protesta del vicesindaco alla Provincia.

LE PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI VENERDI’ 3 LUGLIO 2026