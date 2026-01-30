Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 30 gennaio 2026

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 30 gennaio 2026

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 30 gennaio 2026

*

IL SANTO DEL GIORNO

Santa Giacinta Marescotti, vergine romana. Compatrona di Viterbo con S. Biagio, S. Giacinta Marescotti era la figlia capricciosa di un principe. Costretta al convento dopo una delusione d’amore, qui incontrò in Cristo il vero sposo e si adoperò per anziani e ammalati. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MARTEDI’ 30 GENNAIO 1996

Rinaldo torna in manicomio. Uccise durante la processione: per 10 anni sarà sottoposto a cure. A Supino nel giorno della festa patronale l’omicida accoltellò un bidello e ferì gravemente tre persone. Anche ieri l’imputato ha manifestato segni di instabilità mentale chiedendo che il processo fosse trasferito davanti alla corte europea.

Piano da 400 miliardi, la sezione di controllo chiede perché fu fatta poca pubblicità. Lo stop è ai progetti del Comune. Ieri sono arrivate le motivazioni con cui la sezione di controllo di Frosinone ha bloccato il programma di riqualificazione del capoluogo adottato dal consiglio il 27 gennaio scorso.

La polizia sfratterà i carabinieri. Ad Aquino deciso dal pretore lo sfratto per affitti non pagati.

Strage sulle strade, tre morti. Camionista si schianta tra due alberi, commessa finisce fuoristrada. La pioggia tra le cause principali degli incidenti costati la vita a due giovani di Paliano e Ceprano. Paola de Luca, 21 anni, stava tornando a casa dal negozio, mentre Enzo Attura di 36 anni andava al lavoro.

Bimbo di due anni e mezzo ucciso da uno scuolabus. Il cuoricino di Andrea si è fermato alle 5.25 di ieri mattina e un lettino del reparto di rianimazione del policlinico Gemelli di Roma. È morto a due anni e mezzo ucciso dalle ferite ai polmoni al torace alla testa provocate venerdì pomeriggio dallo scuolabus di Castrocielo: lo ha travolto proprio di fronte alla casa di famiglia in via campo Cavaliere.

Il sindaco Marrocco: “Don mazzi infrange le leggi e la religione“. Guerra per la comunità a Cervaro. Dopo l’attacco lanciato dal prete dagli schermi tv sale la solidarietà attorno ad Exodus.

“Non vogliono vendere l’acqua di Fiuggi“. Burrascosa seduta del consiglio comunale, il capogruppo del Polo Pio Fiorini lancia accusa e pesanti. La riunione era stata chiesta dalle minoranze dopo la notizia degli oltre 50 milioni di bottiglie ferme nei depositi della San Pellegrino.

LE PRIME PAGINE DI VENERDI’ 30 GENNAIO 2026