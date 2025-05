Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 30 maggio 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 30 maggio 2025

IL SANTO DEL GIORNO

San Ferdinando, re di Castiglia. Riuniti i regni di Castiglia e di León, Ferdinando ne diventa re nel 1217. È noto come “il Conquistatore dell’Andalusia” per aver strappato ai saraceni Siviglia e Cordova. Costruisce, tra le altre, la cattedrale di Burgos e amplia l’università di Salamanca. Viene canonizzato da Clemente X nel 1671. (Leggi).

I TITOLI DI MARTEDÌ 30 MAGGIO 1995

L’export cresce e punta ad est. Bilancio delle esportazioni delle aziende ciociare in occasione della visita di una delegazione asiatica. 1000 miliardi il saldo attivo delle imprese locali sui mercati esteri. I settori che portano più valuta pregiata nel fruste sono meccanico chimico ed estrattivo. gli industriali: “Dateci subito più infrastrutture“. Il ministro al commercio di Taiwan: “Lavoreremo con vostre aziende“.

Segretari sfiduciati, Rea e Cioffi nel mirino del PDS. Colle Parri accusa, scoppia un caso. Il capogruppo della Quercia in consiglio comunale dice di non fidarsi del funzionario candidato alle provinciali per il Polo. Le reazioni.

Nuovi sequestri alla Usl. Le indagini del NAS si allargano alla gara d’appalto per i pannoloni.

“Caro direttore, lei è uno scorretto”. Allevatori contro il settore decentrato per i tagli ai finanziamenti.

Discariche, denunciati cinque sindaci. Si fa più drammatica la situazione dei rifiuti in Ciociaria dove non esistono impianti di smaltimento. Sequestrato il centro di stoccaggio di Sora, blocca bloccata la raccolta. I carabinieri del Noe Ieri hanno chiuso l’impianto: la città rischia di essere sommersa dalla spazzatura. Il sindaco: “Denuncerò il magistrato“.

Tabacco, Ema aumenta le quote ai produttori. Pontecorvo, novità positive. Lo scorso anno furono effettuati forti tagli che provocarono perdite di miliardi all’economia locale. Più potere contrattuale agli agricoltori.

Usura e droga: indagini. Cassino: aperta inchiesta dopo le rivelazioni di una tossico dipendente. Si vuole appurare se i tossicomani paghino interessi di 30.000 lire al giorno agli strozzini in cambio dei soldi necessari per acquistare una dose.

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 30 maggio 2025.