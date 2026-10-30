Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 30 ottobre 2026

Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 30 ottobre 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 30 ottobre 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

SAN GERMANO, VESCOVO DI CAPUA. Ricco di famiglia, Germano dona tutti i suoi beni ai poveri e si dedica a vita ascetica. Nel 516 come vescovo di Capua viene inviato dal Papa a Costantinopoli dopo l’elezione di Giustino I. Qui riuscirà finalmente a porre fine allo scisma acaciano che da anni divideva le Chiese di Roma e d’Oriente. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI LUNEDì 30 OTTOBRE 2006

Donne e minori sulla strada: allarme. In Ciociaria si prostituiscono 350 donne, una su dieci ha meno di 18 anni. Record di straniere in provincia, negli ultimi anni sempre più “incontri” avvengono in appartamenti.

Uffici del Tesoro: Scalia scrive a Padoa Schioppa. Un articolo della finanziaria prevede la ridefinizione della mappa degli uffici periferici delle Finanze eD il rischio che chiudano gli uffici frusinati.

«Vi racconto Mastroianni». Curiosità e aneddoti, Magni apre il libro dei ricordi. Alatri. Il regista inaugura il Saturno film festival con la mostra dedicata al grande attore ciociaro.

Dalmata nel burrone, salvato dal 115. Arpino. L’animale era sparito da due giorni, l’allarme lanciato da una bambina.

Riscopriamo la “Vecchia Cassino”. Visite guidate e proiezioni sulla città distrutta dalla Guerra.

Di Nardo: «Bel gioco? Sì, ma gli applausi non portano punti». Ha tremato la Vecchia Signora, ma alla fine ha strappato i tre punti alla matricola grazie ad un guizzo di Alex Del Piero, autore del 200esimo gol con la maglia della Juve, ma nell’occasione piuttosto fortunato contro il Frosinone. «Gli applausi purtroppo non portano punti – commentava ieri mattina al Casaleno Totò Di Nardo, uno dei migliori tra i canarini – Certo, hanno fatto piacere i complimenti dei giocatori della Juventus, però i tre punti li hanno presi loro».

LE PRIME PAGINE DI VENERDì 30 OTTOBRE 2026

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