Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 31 gennaio 2025

E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 31 gennaio 2025

IL SANTO DEL GIORNO

San Giovanni Bosco, sacerdote, fondatore dei Salesiani, padre e maestro dei giovani. Fondatore dei Salesiani e delle Figlie di Maria Ausiliatrice, Giovanni Bosco è il santo dei giovani. Canonizzato nel 1934, a chiusura dell’anno della Redenzione, è ricordato il 31 gennaio. Patrono di educatori, giovani, studenti e editori. (Leggi)

I TITOLI DI LUNEDI’ 30 GENNAIO 1995

Ospedali, 135 miliardi a rischio. Il vicepresidente del Consiglio regionale ha lanciato l’allarme. Ritardi nella consegna dei progetti per trasferire quello del capoluogo e realizzare il nuovo a Cassino. Danilo Collepardi pone l’accento sul fatto che gli studi esecutivi devono permettere subito i lavori. Il direttore generale della Usl, Torti, replica: “Stiamo facendo una corsa contro il tempo per colpa di altri“.

Minacce e attentati della camorra sulla superstrada. Presa di mira la Frosinone mare. Quattro giovani armati di pistole hanno fatto irruzione nel cantiere della società Mambrini, vicino Sonnino. È il quinto avvertimento.

Incendio in hotel, è giallo. Si indaga sul piromane, già segnalato dal Sisde. Emilio Carboni, simpatizzante di estrema destra, oggi dal gip. Non si esclude un’azione dimostrativa in occasione del congresso di alleanza nazionale.

Appalti sospetti alla Usl, a giudizio. Dal gip L’ex manager, i tre dirigenti dell’ospedale.

Dal congresso di Alleanza nazionale al futuro. Albergatori e Comune fanno il bilancio del grande boom in pieno inverno. Quali insegnamenti trarre dal successo dell’iniziativa e come crearne di nuove per far vivere la città tutto l’anno. L’assessore al turismo fa appello a tutti gli operatori affinché promuovano insieme i nuovi appuntamenti che valgono a rilanciare la cittadina.

Rifiuti, bolle di trasporto false. Aperta un’inchiesta su due ditte che lavoravano a Vallecorsa.

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 31 gennaio 2025.