Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 31 luglio 2026

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 31 luglio 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 31 luglio 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

Sant’Ignazio di Loyola, sacerdote, fondatore della Compagnia di Gesù. Sant’Ignazio di Loyola è uno dei Santi della riforma cattolica del XVI secolo. Fondatore della Compagnia di Gesù, il Santo è ricordato come maestro di spiritualità grazie ai suoi Esercizi. La sua festa cade il 31 luglio. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MERCOLEDI’ 31 LUGLIO 1996

Cocaina e camorra, sei arresti. Droga sniffata da avvocati e commercialisti durante i festini. Operazione di Carabinieri e squadra mobile nel capoluogo. Il grande rifornitore sarebbe un boss campano. Sul registro degli indagati risultano iscritte altre quattro persone. Lo spaccio avrebbe raggiunto anche Alatri e Ferentino.

L’ufficiale giudiziario porterà via al padre la sua bimba di tre anni. Penosi risvolti di una lite tra coniugi. Genitori separati e il giudice ha affidato alla piccola la madre.

Strage evitata all’ultimo minuto, i carabinieri sventano un rogo doloso. Attentatore bloccato con 130 litri di benzina.

Il Gratta e Vinci piace ai ciociari, spesi in un anno 25 miliardi. In costante aumento la passione per la lotteria istantanea, Frosinone seconda nel Lazio dopo Roma.

È rivolta alla ex Winchester di Anagni. Dopo l’annuncio dei 65 licenziamenti proclamati, scioperi a catena. Ieri mattina sono spuntati i picchetti ai cancelli della BW Italia domani incontro all’Unione Industriale. Le maestranze dicono no alla mobilità. Respinto in blocco dai 170 dipendenti il drastico piano di riorganizzazione del gruppo francese.

Patto territoriale, primo accordo grazie all’assessore. Provincia, ok al protocollo di intenti. Secchi è riuscito a ottenere le firme di banche, sindacati, enti e imprenditori.

Colto da infarto, muore dopo un frontale. Due vittime in due incidenti. I figli lo stavano trasportando da Morolo in ospedale. Anziani investita e uccisa a Fiuggi.

Rifiuti sempre più puliti. Hermanin: “Nel 95 era un dramma ora siamo sulla strada giusta“. L’assessore regionale all’ambiente rassicura chi abita vicino alle discariche: “Superati i problemi igienici“.

LE PRIME PAGINE DEI QUOTIDIANI DI VENERDI’ 31 LUGLIO