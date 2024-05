Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 31 maggio 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 31 maggio 2024

IL SANTO DEL GIORNO

Visitazione della Beata vergine Maria. La festa è stata istituita da papa Urbano VI nel 1389, con lo scopo di far cessare il Grande Scisma per intercessione di Maria. Ha i suoi albori a Bisanzio, il 2 luglio, quando si legge il vangelo della visita di Maria ad Elisabetta, nella festa della “Deposizione nella Blachernes (basilica) della santa Veste della Theotokos”. I francescani adottarono questo giorno mariano di festa, ma ne fecero la Visitazione di Maria, nel 1263. Dopo la riforma liturgica del Concilio Vaticano II, la festa fu fissata il 31 maggio, a conclusione del mese dedicato a Maria. (Leggi qui).

I TITOLI DEL 31 MAGGIO 1994

Appalti truccati alla Usl di Sora. Indagati e sospesi dal servizio il manager ed il capo tecnico. Nel mirino della magistratura cassinate la gestione delle mense negli ospedali di Sora Arpino e Isola del Liri e l’affidamento del controllo degli impianti tecnologici. Una società si aggiudicò la gara per la fornitura di pasti ai nosocomi di Arpino, Isola e Sora per un valore di 18 miliardi in cinque anni. La strana storia di un ricorso al Tar.

“Marciamo uniti per non sprecare 90 miliardi di finanziamenti”. Sos della Camera di Commercio. Sviluppo bloccato: venerdì saranno presentate le proposte agli amministratori locali per risollevare l’economia ciociara.

Sora / Il sindaco torna in sella e deve risolvere il problema dei debiti. Le casse comunali sono state prosciugate dai miliardi dovuti per l’esproprio di terreni mai pagati negli ultimi trent’anni

Due società per i falsari. La maxi organizzazione pronta ad operare con ditte fantasma. Questa mattina in carcere gli ultimi interrogatori delle 13 persone arrestate da carabinieri e Digos.

Falso concerto di Lucio Dalla al Fiere Centro Italia di Alatri. I carabinieri sulle tracce dei truffatori.

Frosinone, nuovo tribunale: costruttori a giudizio per il mancato rispetto delle norme sul subappalto. Compariranno oggi in pretura. Ad ottobre la nuova gara.

Discarica fuori legge a Torre Cajetani. Sei sindaci finiti sotto inchiesta indagini avviate dai carabinieri della compagnia di Anagni dopo un esposto dell’imprenditore Coratti di Veroli. Denunciare denunciate 50 persone.

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 31 maggio 2024.

