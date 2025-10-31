Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 31 ottobre 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 31 ottobre 2025.

IL SANTO DEL GIORNO

Sant’Alfonso Rodriguez, reilgioso gesuita. Da mercante di tessuti spagnolo, Alfonso cambia la sua vita dopo aver perso moglie e figli. Già anziano entra nella Compagna di Gesù e per il resto dei suoi giorni sarà portinaio nel convento dell’isola di Maiorca, dove offrirà esempio di umiltà, obbedienza, costanza e santità. Muore nel 1617. (Leggi Tutto).

I TITOLI DEI GIORNALI DI MARTEDì 31 OTTOBRE 1995

Strage continua sull’asfalto buio. La morte del Preside Santilli travolto sulla Monti Lepini impone ora di correre ai ripari rendendo più sicura la strada. Sei pedoni uccisi per la totale assenza di illuminazione e passaggi pedonali. Intanto i commercianti lungo l’arteria sono decisi a spegnere tutte le insegne: protestano per le tasse comunali milionarie.

Maltempo, è emergenza. Tra Ausonia e Coreno allagamenti, crolli, case isolate e strade interrotte. Il traffico sulle strade ciociare e impazzito: decine le vetture bloccate dall’acqua.

Cava abusiva: denunciato funzionario del comune. Pescosolido.salgono a sei le persone denunciate dai carabinieri del nucleo operativo ecologico.

I carabinieri scortano le ruspe. Alta velocità. Per la prima volta in Ciociaria la società usa il pugno duro per l’apertura di un cantiere. Per gli espropri Iricav chiede l’appoggio delle forze dell’ordine. Crescono intanto i sospetti intorno ai subappalti ed alle infiltrazioni della camorra. Preoccupanti dati da un’indagine nei cantieri a Castro dei Volsci.

Consorzio Colfelice, corsa ad ostacoli per l’impianto dei rifiuti. Finanziamenti insufficienti. I presidente dice di sentirsi abbandonato dai Comuni ma è fiducioso: “Tra otto mesi ce la faremo“.

Insulti e grida, legali ai ferri corti. Cassino. L’assemblea si spacca ma passa la linea dura: altri 10 giorni di sciopero.

LE PRIME PAGINE DI VENERDì 31 OTTOBRE 2025

