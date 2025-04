Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 4 aprile 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 4 aprile 2025

IL SANTO DEL GIORNO

Sant’Isidoro, vescovo di Siviglia e dottore della Chiesa. Ultimo dei Padri latini, Isidoro, primo vescovo di Siviglia nel VII secolo, è autore molto letto nel Medioevo. La sua opera enciclopedica costituisce il principale punto di riferimento del sapere allora conosciuto: per questo è considerato un maestro per l’Europa. (Leggi).

I TITOLI DI MARTEDÌ 4 APRILE 1995

Valverde, ora tocca i politici. Le indagini si spostano sugli amministratori locali e regionali. Terminato ieri il primo giro di interrogatori delle persone arrestate per la presunta truffa miliardaria. Perciò le indagini si spostano sugli amministratori locali e regionali. In Procura è stato sentito un commercialista presidente del collegio sindacale. In mattinata vertice alla regione per sbloccare i fondi per 10 miliardi. L’assessore: tempi lunghi.

Ucciso in una rissa, indagati il fratello insieme a cinque ragazzi. Omicidio del sacro cuore: sviluppi. Secondo il magistrato inquirente Giordano Ferri è stato assassinato dopo una violenta colluttazione. Colluttazione a cui parteciparono due clan opposti.

Rifiuti, truffati 51 comuni. I Carabinieri hanno sequestrato bolle e fatture falsificate per incassare i miliardi destinati al riciclaggio. Nella maxi inchiesta coinvolti i noti personaggi della camorra. Dagli accertamenti emerge che l’immondizia, anziché essere trasportata in discariche delle Puglie veniva abbandonata nel Casertano.

Politici e tecnici a giudizio per abusi edilizi. Veroli, lo scandalo della clinica. Tra gli otto coinvolti nell’inchiesta sulla Città Bianca ci sono l’ex vicesindaco candidato di AN e il capolista di popolari e democratici.

Stop alle ruspe per salvare il marmo. Coreno Ausonio. I cavatori in rivolta contro la costruzione di una strada comunale.

Albanese morto, spunta l’ipotesi dell’omicidio. Rocca d’Arce, secondo i risultati dell’autopsia, il giovane immigrato fu picchiato.

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 4 aprile 2025.