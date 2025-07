Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 4 luglio 2025

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 4 luglio 2025

IL SANTO DEL GIORNO

Santa Elisabetta (Isabella) di Portogallo. Elisabetta, da regina, segue la propria via verso la santità curando i poveri e mettendo pace tra le dinastie dell’Europa del 1300. Dopo la morte del marito Dionigi, va in pellegrinaggio a Santiago de Compostela dove offre la sua corona, per poi chiudersi nel monastero delle Clarisse di Coimbra. (Leggi)

I TITOLI DI MARTEDI’ 4 LUGLIO 1995

Sinistra unita, il PdS sogna. Proposto il patto federativo delle forze progressiste in Ciociaria per le prossime elezioni politiche. Collepardi stringe i tempi e assicura: “Non vogliamo l’egemonia“. Schietroma, Psdi : “Così si rafforza la coalizione“. Ruggiero, Laburisti: “Vogliamo garanzie di reciproco rispetto“.

Allarme criminalità, polizia in ginocchio senza mezzi e agenti. Drammatica denuncia del sindacato Siulp.

Albergatori, allarme usura. Il turismo non decolla: sfuma così la possibilità di impiegare nel settore il 15% dei lavoratori ciociari. Appello alle banche per evitare gli i strozzini: “Siate più disponibili“. Pesanti accuse agli enti locali per la mancanza di una politica turistica: oggi solo nove visitatori su 100 soggiornano in provincia.

Al Comune crisi senza sbocchi: si pensa alle urne. A Cassino giunta allo sbando. L’opposizione si sta già coagulando attorno a un solo listone.

Contratto galeotto, a giudizio. A Cassino documenti falsi per sfrattare la ex moglie e la figlia ma una data lo tradisce.



