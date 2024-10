Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 4 ottobre 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 4 ottobre 2024

IL SANTO DEL GIORNO

San Francesco d’Assisi. E’ tra i santi più amati. Ricordato il 4 ottobre, da 800 anni San Francesco d’Assisi è un faro per la Chiesa per la piena adesione al Vangelo che gli rese il nome di “alter Christus”, la scelta della povertà per incontrare il Signore, l’amore a Dio Padre e ai fratelli, il rispetto del creato. (Leggi qui).

I TITOLI DI MARTEDI’ 4 OTTOBRE 1994

Alunno preso per il collo, indagine della polizia sul gesto di un professore alla Umberto I. L’insegnante di inglese nella scuola media, esasperato, reagisce alle provocazioni di uno studente di 3ª. Venerdì mattina l’allievo della Terza l è arrivato in ritardo in classe saltellando e fischiando. Il docente lo ha invitato a star buono. Al rifiuto del ragazzo l’ha sollevato per la collottola e portato fuori.

Per il caro acqua i pensionati della Cgil in guerra col Comune. Chiedono giustizia. Ieri vertice con due assessori. Sono lecitati la riparazione delle condutture e il prolungamento fino a gennaio della rateizzazione degli importi troppo alti

Soccorsi lenti, si continua a morire. Dopo i casi di Sora e Fiuggi insorgono i sindacati. Il segretario dei pensionati dell’agricoltura Franco Notarcola, stigmatizza l’indifferenza del prefetto e della provincia

Concussione e falso in cinque alla sbarra. Pannoloni d’oro alla Usl di Ceccano, sotto accusa due ditte. Secondo gli accertamenti della polizia era sorto un piccolo mercato attorno alle domande dei cittadini incontinenti.

L’Asi è inutile, va sciolto. L’assessore regionale D’Urso promette un nuovo ente. Dopo la denuncia del direttore Pompeo nessuna speranza per il consorzio industriale. Il responsabile del settore industria d’accordo con le richieste delle aziende di avere maggiore assistenza e le infrastrutture. “Entro marzo il consiglio – dice l’assessore – varerà un nuovo organismo. Chiediamo la collaborazione degli imprenditori”.

Scuole: presto ultimati i lavori in corso, fermi quelli all’Industriale. Cassino. Problemi anche allo Scientifico. “In tutti gli istituti abbiamo cercato di portare dei miglioramenti -dice l’assessore alla Pubblica istruzione Giuseppe Moretti – con i pochi mezzi finanziari tenteremo comunque di fare di più”.

Ancora no dei sindacati all’affitto della ex Crdm. Isola del Liri. Con la decisione presa in funzione e solo le centrali elettriche. In fabbrica torneranno solo quattordici operai, gli altri 240 che lavoravano nell’ex cartiera restano in attesa di prendere l’assegno di cassa integrazione. A fine mese nuovo incontro con il curatore fallimentare.

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 4 ottobre 2024.