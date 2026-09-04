Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 4 settembre 2026

Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 4 settembre 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 4 settembre 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

SAN BONIFACIO I, PAPA. In un conclave particolarmente complicato, nel 418 viene eletto Bonifacio, ma i suoi antagonisti eleggono Eulalio: Papa e antipapa. Ma Bonifacio riesce a far tornare sui suoi passi Eulalio – che nomina vescovo – e a risollevare così il prestigio della Chiesa di Roma. Muore nel 422. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MERCOLEDì 4 SETTEMBRE 1996

Gas la giungla delle tariffe. Il Comune ha fissato i nuovi prezzi, ma Italcogim ancora non lo sa. L’ex assessore comunale Angelo Ruggiero riapre il caso denunciando il raddoppio dei costi di allaccio. Il sindaco Fanelli assicura che gli utenti che hanno chiesto la fornitura del metano dopo il 18 giugno pagheranno meno di quelli che l’hanno chiesta prima.

È scontro sui progetti da 400 miliardi tra Foglietta e Badaloni. I piani di riqualificazione urbana. Oggi la Provincia recupera quelle proposte già cantierabili.

Torna la banda del taglierino. Castro dei Volsci. In tre rapinano la Banca di Roma, il bottino è di 12 milioni di lire.

Cocaina per incastrare l’avvocato, si indaga su detective e maresciallo della Finanza. Alatri. La Squadra Mobile sta ricostruendo il complotto di famiglia architettato contro Giorgio Ceccarelli per togliergli la figlia.

La Ciociaria votata al disastro. Frequenti crisi idriche, smottamenti, inondazioni di terreni e paesi. Il coordinatore dell’associazione nazionale per la tutela dell’ambiente lancia l’allarme e i dati Istat gli danno ragione. Negli ultimi quarant’anni la superficie forestale si è ridotta del 5,7% mentre la media nazionale fa registrare un incremento del 6,2%.

Sequestrati 15 quintali di carni bovine macellate illegalmente. Offensiva dei veterinari nel Sorano. In sei mesi, multe per 23 milioni di lire, denunciate quattro persone.

Omicidio Dodo, il mistero si infittisce. Sora. Altra giornata di interrogatori prende corpo il movente legato ai soldi. Intanto spunta una nuova testimone: una donna che aveva un appuntamento con la vittima poco prima del delitto.

LE PRIME PAGINE DI VENERDì 4 SETTEMBRE 2026

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