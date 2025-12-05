Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 5 dicembre 2025

[AMARCORD] Lunedì sarà una partita speciale per il centrocampista, grande ex dei campani. A Castellammare si è consacrato nel calcio professionistico conquistando la promozione in Serie B e diventando un leader. Inoltre è il club con cui ha collezionato più presenze (97). Allo “Stirpe” partita fondamentale per i giallazzurri con il regista triestino che cercherà di battere la sua vecchia squadra per confermarsi ad altissimi livelli