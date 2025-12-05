Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 5 dicembre 2025

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 5 dicembre 2025
IL SANTO DEL GIORNO
San Saba, abate. Il carattere energico lo induce ad andare via di casa, giovane, pur di farsi monaco. Saba arriva in Terra Santa e in Palestina fonda una comunità monastica, la “laura”. È duro nella disciplina di convento ma la sua determinazione l’aiuta a combattere l’eresia monofisita. Muore nel 532. (Leggi tutto)
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MARTEDI’ 5 DICEMBRE 1995
Lì dove domina il racket. Scatta l’allarme prostituzione, il questore ordina maggiori controlli. L’assassino di Ardian Kai conferma come il mercato delle lucciole sia tutto nelle mani degli albanesi. In fuga dall’Albania sognando facili guadagni. Sequestrate auto ai clienti: il giro però resta florido.
Crisi senza sbocchi. Consiglio comunale di Frosinone rinviato di 15 giorni. Il sindaco prende tempo. Il centrodestra ancora diviso sulla nomina degli assessori.
Maxi appalto, ribasso sospetto. Interrogato dal magistrato il presidente della commissione. Usl sotto inchiesta.
Commissione a giudizio per un concorso truccato. Il sostituto procuratore Ersilia Spena, ieri mattina, ha chiesto al giudice delle indagini preliminari di aprire un processo a carico di un dirigente della prefettura di Frosinone.
Campo nomadi, sindaci infuriati. In 11 chiedono l’immediata sospensione del progetto. Rivolta contro il governo per la proposta di accogliere 1000 profughi ad Aquino, domani vertice. I primi cittadini del cassinate chiederanno al prefetto di ospitare le prime 60 famiglie da diversi comuni della Ciociaria.
La guardia medica è sparita, scattano le indagini. Malasanità. Protestano i malati. Il sindacato Cisl attacca la Usl: basta con le promozioni facili e la sanità spettacolo.
Magistrati e avvocati, muro contro muro. Piano della Procura di Cassino per garantire più trasparenza nell’attività dei giudici onorari. Paralisi della giustizia. Il procuratore Orazio Savia ha incontrato i legali che vogliono boicottare le udienze. La parola adesso passa all’ordine forense.
Fiuggi: la nuova giunta debutta tra le polemiche. E’ durato meno di un’ora il primo Consiglio comunale di Fiuggi convocato dopo le votazioni del 19 novembre.
LE PRIME PAGINE DI VENERDI’ 5 DICEMBRE 2025
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.