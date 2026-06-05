Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 5 giugno 2026

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 5 giugno 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 5 giugno 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

San Bonifacio, vescovo e martire, apostolo della Germania. Apostolo della Germania, nel VII secolo San Bonifacio evangelizza le popolazioni oltre il Reno. La sua opera è alla base dell’organizzazione politica e sociale europea di Carlo Magno. Il Papa ne asseconda lo slancio missionario e lo consacra vescovo di Magonza. È Santo dal 1828. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MERCOLEDI’ 5 GIUGNO 1996

Decisi a far saltare il sindaco. Sette consiglieri del Polo pronti ad allearsi con le forze di minoranza. Venti di guerra sempre più forti hanno preso a spirare in queste ultime ore per tornare alle urne al Comune di Frosinone. Uno dei registi del piano sarebbe il senatore di Alleanza Nazionale Romano Misserville che vuole punire Fanelli per il mancato sostegno alle ultime elezioni politiche

Tasse sui rifiuti, già scoperti mille evasori totali. Comune, censite 14.000 abitazioni. Molti cittadini stanno protestando perché hanno ricevuto cartelle di accertamento.

Banca chiusa, sospetti sui soci. Da un’ispezione sarebbero emerse irregolarità nell’elenco dei fondatori. Sant’Apollinare.

Riciclaggio rifiuti esami superati. Conclusa la fase di rodaggio, l’impianto di Colfelice entra a regime. Il commissario Suriano annuncia: la discarica di Panaccioni sarà chiusa tra qualche mese e bonificata. Lo stabilimento ha lavorato finora la nettezza urbana di 15 comuni e si appresta ad accogliere quella degli altri paesi consorziati.

Controlli sulle caldaie, troppo lavoro, Chiesto rinvio delle scadenze. Appello a Provincia e Comune. In tutta la Ciociaria gli impianti da verificare sono 70 mila, 12 mila solo nel capoluogo.

Già iniziata la campagna elettorale a Ferentino. Scambio di accuse a colpi di manifesti. Da lunedì sera il Consiglio comunale ha cessato ogni funzione di indirizzo e controllo con le dimissioni presentate da 16 membri, 5 in più del numero previsto dalla legge, si è aperta la strada per le elezioni anticipate.

LE PRIME PAGINE DI VENERDI’ 5 GIUGNO 2026