Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 5 luglio 2024

Tutto come previsto: a Frosinone Forza Italia ha strappato con l’amministrazione di centrodestra. Appoggio esterno. A Piacentini chiesto di dimettersi. È la prima risposta del Partito dopo il No al rimpasto sia in città che in regione. I due casi sono collegati. Ora andrà al tavolo Meloni – Tajani – Salvini: se si rimpasta nel Lazio si fa in tutte le Regioni. Il senso delle parole di Ottaviani. Cosa accadrà ora nel capoluogo