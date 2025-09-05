Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 5 settembre 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 5 settembre 2025.

IL SANTO DEL GIORNO

Santa Teresa di Calcutta. Testimone della carità e della misericordia, Madre Teresa è un esempio per tutti delle meraviglie che può compiere una persona che si affida totalmente a Cristo. Nobel per la pace, fondatrice delle Missionarie della Carità, la “Madre dei poveri” è stata canonizzata da Papa Francesco. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI GIOVEDì 5 SETTEMBRE 2024

Pontecorvo, guerriglia urbana. Rappresaglia dopo la rissa di domenica: scontri tra giovani del posto ed extracomunitari. Oggi vertici in prefettura con le forze dell’ordine. Appello del sindaco: «Basta violenza».

Omicidio in pieno centro, pronte tutte le consulenze. Depositate le perizie richieste dalla pubblica accusa. Gli spari nel marzo scorso, un morto e tre feriti.

Botte al pub: «Mio figlio è terrorizzato». Parla il padre del sedicenne ed emergono altri particolari: a pestare l’adolescente un uomo di 50 anni con altri giovani. Confermata la spedizione punitiva per gli apprezzamenti ad una ragazza, la vittima non vuole più uscire di casa.

Un concerto per salvare la sala prove di Colle Leo. Dal ‘93 ha ospitato generazioni di musicisti locali, ora è a rischio. Un comitato a sostegno dello spazio e l’organizzazione del “Sum Fest”.

La galleria resta chiusa, Superstrada nel caos. Viabilità interrotta dopo l’incendio: disagi a pendolari e residenti della Valle. Verifiche all’impianto e alla strutturaIl sindaco: «Riaprirà entro dieci giorni».

Frosinone si giode i Nazionali. Sei giallazzurri chiamati nel ritiro delle rispettive selezioni in occasione delle qualificazioni agli Europei U21 e alla Coppa d’Africa. Cichella convocato nella Under 20.

