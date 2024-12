Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 6 dicembre 2024

[E' LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 6 dicembre 2024

IL SANTO DEL GIORNO

San Nicola di Bari, vescovo di Mira. San Nicola è uno dei Santi più popolari e amati, a causa della tradizione che lo vuole Santo protettore dei bambini e dei giovani. La sua festa cade il 6 dicembre. (Leggi)

I TITOLI DI MARTEDI’ 6 DICEMBRE 1994

Troppi comuni poco protetti. In caso di calamità solo una ventina hanno un piano d’azione.Dopo l’ennesimo richiamo del prefetto Albano anche i grandi centri si muovono per organizzarsi .in molti si affidano quasi esclusivamente ai vigili urbani .il buon esempio arriva dal capoluogo che a 150 uomini pronti a Intervenire.

Truffe miliardarie: in 14 davanti al giudice. Rinvio a giudizio per dirigenti di società, bancari e altri personaggi dal ruolo poco chiaro.

Tangenti, confronto in aula. Faccia a faccia tra l’ex sindaco Marsinano e l’ingegner Mizzoni. Da ricostruire i passaggi della prima tranche (circa 200.000.000 mlioni) pagata dagli imprenditori Bruni e Funari ai politici locali .

L’ospedale non può chiudere. A Ceccano il consiglio comunale si schiera compatto contro la Usl. Presentato un piano per impedire che i lavori di ristrutturazione tengano fermo il nosocomio per mesi.

Esplode la rabbia dei disabili. Vittime di umiliazioni, appello al ministro della sanità .Il consigliere provinciale dei Verdi Crescenzi critica l’assoluta indifferenza e intolleranza dei funzionari della Usl nei confronti dei disabili ciociari..

Fontanaliri, il sindaco chiude la maxi discoteca. Ordinanza valida per 8 giorni. Il provvedimento è stato adottato all’indomani di un sopralluogo dei carabinieri.

