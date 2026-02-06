Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 6 febbraio 2026

Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio di venerdì 6 febbraio 2026

IL SANTO DEL GIORNO

Santi Paolo Miki, sacerdote, e compagni, martiri giapponesi. Gesuita (1556-1597), primo religioso cattolico giapponese, annuncia con coraggio il Vangelo. Arrestato, viene crocifisso presso Nagasaki con altri 25 compagni. Prima di morire, ribadisce che solo in Gesù c’è salvezza, invitando tutti a seguire con gioia Cristo e a perdonare i nemici. (Leggi Tutto).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MARTEDì 6 FEBBRAIO 1996

“Amico, non grattarmi tutto“. Disperato appello dell’operaio che ha gettato il biglietto da mezzo miliardo. Sora. Benito Silo non si accorse del Babbo Natale e lo buttò. Un compaesano lo raccolse ed ha chiesto il premio. L’uomo chiede che gli venga almeno data la metà della vincita, potrebbe aiutare i figli e i nipoti, visto che sta per andare in pensione.

Strage di aziende nell’edilizia, la Cna lancia l’allarme. Ieri l’assemblea della confederazione. Quest’anno hanno chiuso 711 imprese artigiane.

Ancora un mistero l’omicidio Avino. Cassino. A tre mesi dall’agghiacciante delitto del noto avvocato nessuna idea sull’assassino. In un vicolo cieco le indagini dei carabinieri e degli investigatori antimafia. Restano valide tutte le ipotesi fatte all’inizio.

Fontana Liri. Miliardi al cimitero, la chiave del giallo custodita da un noto costruttore edile ciociaro. “C’è una pista che da Roma porta in Ciociaria. Forse legata ad un imprenditore ma di certo quel maxi furto a ben precise radici nel frusinate“. A parlare e uno degli investigatori che si sta interessando del maxi furto avvenuto quattro anni fa nella capitale nel caveau della Banca di Roma, titoli per un valore di 8 miliardi.

Chiude la Novo, tutti i licenziati. Anagni. La fabbrica chimica aveva iniziato la produzione nel settembre del 1993 negli impianti della ex Squib. A due anni dall’apertura il gruppo olandese manda a casa 126 operai. Domani verrà presentato ai sindacati il piano di mobilità in un vertice all’unione industriale.

Pignone si dimette da assessore per il caso Exodus. Cassino. Accuse a tutti i Partiti. L’abate di Montecassino prende le distanze da don mazzi.

Acqua, la soluzione nel Gari. Lo dice l’esperto della Regione per evitare il razionamento nel Cassinate.

Gas, aperta un’indagine. Per la nomina del direttore dei lavori. Ceprano. Dopo il ricorso presentato dalle minoranze.

LE PRIME PAGINE DI VENERDì 6 FEBBRAIO 2026

