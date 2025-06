Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 6 giugno 2025

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 6 giugno 2025

IL SANTO DEL GIORNO

San Norberto, vescovo di Magdeburgo, fondatore dei Canonici Regolari Premostratensi. Convertitosi dopo essere stato sfiorato da un fulmine, Norberto si fa monaco benedettino, dedito alla predicazione e alla pacificazione. Sempre in cammino, a Prémontré fonda un nuovo ordine di Chierici Regolari detti, appunto, Premostratensi. Nominato arcivescovo di Magdeburgo, muore nel 1134. (Leggi)

I TITOLI DI MARTEDI’ 6 GIUGNO 1995

“Magistrale, concorso ok“. Intervista al dottor Adriano Bigazzi sulla prova d’esame finita sotto inchiesta per presunte tangenti. Il provveditore: “Se fosse annullato non verrebbe ripetuto“. In ballo 70 cattedre nelle elementari della Ciociaria. Intanto stanno per partire 50 ricorsi al Tar da parte dei non ammessi agli orali.

Carabinieri decisi ad arginare l’arrivo di criminali. Bilancio dell’attività dell’arma. In occasione della cerimonia per il 181º anniversario il colonnello Mannelli ha ricordato le azioni più eclatanti compiute in un anno.

Ore 13:00 rapina in banca, 13:45 colpo alle poste. A Cassino presa di mira la Banca di Roma in piazza di Mare, nel capoluogo l’ufficio postale di via Giacomo Puccini. Quattro banditi armati hanno assalito l’istituto di credito già visitato quattro volte e portato via 60 milioni dalle casse degli sportelli. Hanno agito in tre con una mazza di ferro, sfondando la porta blindata. Bottino di 56 milioni alle Poste, anche lo scorso anno l’ufficio fu assalito.

Alterato un ordine di acquisto di materiale sanitario. Nuovo Blitz del NAS alla Usl sequestrate altre fatture e bolle di accompagnamento. Scoperti i documenti che dimostrerebbero come la richiesta di 5000 confezioni di medicazioni chirurgiche sia poi diventata di 50.000.

Un esercito di disperati. Lo scorso anno 14.000 licenziati, 6000 in mobilità. Il dramma dei senza lavoro in Ciociaria: in un mese due suicidi ed uno tentato.

Sora, trovata l’acqua a monte della discarica. Dalle nuove perforazioni dei tecnici un responso negativo per il centro di stoccaggio sequestrato. Intanto i rifiuti si ammassano nelle strade.

Ceprano, contratto Italcogim: il Comune dà spiegazioni alla Sael. Il Consiglio comunale di Ceprano ha fornito i chiarimenti richiesti dalla Sael (sezione di controllo sugli atti degli enti locali) sulla delibera consiliare che disciplina la distribuzione del metano nella città.

