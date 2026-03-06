Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 6 marzo 2026 in distribuzione nelle edicole del Lazio
*
*
IL SANTO DEL GIORNO
Santa Rosa da Viterbo, vergine francescana. Mai proclamata canonicamente, ma considerata Santa dalla gente, e così venerata anche dai Pontefici, Rosa da Viterbo, terziaria francescana, muore a soli 18 anni nel 1251 dopo aver percorso la città annunciando la Parola di Dio. Nella cittadina laziale è ricordata il 4 settembre. (Leggi qui).
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MERCOLEDì 6 MARZO 1996
Usura, al via indagini a tappeto. Controlli della Squadra Mobile e del Commissariato di Cassino. Dopo le agghiaccianti denunce anonime giunte al telefono antistrozzini attivato dal Codacons in Ciociaria. Già tre gli indagati nel cassinate, tra cui il titolare di una finanziaria ed un noto venditore di autovetture.
Pulizia strade ai privati. Il centrodestra approva ma si spacca. Comune di Frosinone. Accuse di Pittiglio e Minotti.
Gli anziani si assistono da soli. Rivoluzione nei Servizi Sociali, i Comuni puntano all’autogestione. Cassino. Approvato il nuovo regolamento per l’assistenza, finisce l’era delle sovvenzioni a pioggia. Nasce un Consorzio che riunisce i paesi del comprensorio Cassinate, insieme utilizzeranno meglio i contributi statali e regionali.
Nasce in Ciociaria l’oasi Wilderness più grande d’Italia. Parco Monte Caira e Gole del Melfa. Tutelerà un’area incontaminata di quasi 10.000 ettari. Risorsa per il turismo.
Teatro Romano, via gli abusivi. Cassino. Il Comune farà abbattere le sei case che deturpano il rudere. Ma la battaglia non è ancora finita: i proprietari chiedono rimborsi più alti rispetto agli 871 milioni promessi dall’amministrazione.
Tabacco, rimborsi per 5 miliardi. Coltivatori in guerra contro i ministero. Pontecorvo. In 1000 aspettano da due anni i premi della comunità europea.
LE PRIME PAGINE DI VENERDì 6 MARZO 2026
