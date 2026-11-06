Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 6 novembre 2026

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 6 novembre 2026
*
Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 6 novembre 2026
*
IL SANTO DEL GIORNO
SAN LEONARDO, EREMITA. Leonardo nasce a Limoges all’alba del VI secolo. Come tutti i nobili dovrebbe arruolarsi ma affianca l’arcivescovo di Reims adoperandosi per liberare centinaia di prigionieri delle guerre. Eremita, ottiene dal re Clodoveo di erigere un monastero, tappa del Cammino di Santiago. (Leggi tutto)
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI LUNEDI’ 6 NOVEMBRE 2006
Cassino e Anitrella, violenza allo stadio. In sei finiscono all’ospedale, arbitro accusato di aver investito un tifoso. Fuori dal “Salveti” scontri provocati dai tifosi del Lamezia. All’origine della lite accuse su Internet.
Una visita all’Asl? Si prenota in farmacia. Il manager: «L’obiettivo è portare l’assistenza sempre più vicino alle persone». Al via da oggi a Ceccano un esperimento pilota. La data della visita verrà comunicata via telefono agli utenti.
«Più controlli sui prelievi d’acqua dal lago». Sos dei rappresentanti della riserva naturale nei confronti di Enel e Ato 5. Chiesta anche la sorveglianza dell’attività del depuratore.
Roberto e il doloroso “divorzio” dai Passionisti. I frati: «Avrà la sua liquidazione».
«L’Under 21? Prima la salvezza del Frosinone». Il gioiello canarino Ciccio Lodi si confessa dopo l’eurogol contro il Bologna.