Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 6 settembre 2024

IL SANTO DEL GIORNO

San Zaccaria, profeta. È il penultimo dei Profeti minori, Zaccaria. Inizia il suo ministero nel 520 a.C., e vive il periodo della ricostruzione del Tempio di Gerusalemme. Le sue parole, tra le più citate della Bibbia dopo Isaia, esortano con visioni e parabole alla penitenza perché si avverino le promesse di Dio. (Leggi qui).

I TITOLI DI MARTEDI’ 6 SETTEMBRE 1994

Malati di mente, accuse alla Usl. La mappa dei servizi psichiatrici in provincia di Frosinone. Anagni e Sora le città con i problemi maggiori. Dopo l’omicidio di Posta Fibreno, riesplode l’emergenza sanità. Il dottor Antignani: “Mancano comunità terapeutiche per lunghe degenze, ma Frosinone Ceccano stanno per attrezzarsi“.

Il padre padrone respinge le accuse: “Mai violentato la mia bambina“. Sora. Interrogato in carcere. L’uomo, arrestato per violenza carnale e atti di libidine, ha incolpato la figlia: “Si è voluta vendicare perché io la sgridavo“.

Frosinone/Parco Cosa, il Comune esamina i progetti. Da domani una commissione vaglierà 30 proposte giunte da tutta Italia. I partecipanti al concorso di idee alle prese con disegni e tavole di trent’anni fa. Intanto il fiume è sempre più una fogna.

Ore contate per l’assassino. Gli esperti del laboratorio balistico della Criminalpol il 20 settembre invieranno una relazione al magistrato. Dall’esame della cartuccia, la soluzione del giallo dell’aeroporto. Al momento sono sei le persone indagate per l’assassinio di Sergio Sellari, ex operaio dell’Augusta, ucciso il 22 ottobre.

Cassino, il caso Panaccioni. Un comitato sorveglierà la discarica. Allarme per un camion carico di gomme che è entrato nel deposito dei rifiuti. Poi tutto si è chiarito ma resta la tensione.

Allarme randagi, a Pontecorvo si realizzerà un canile intercomunale. Vista la mancanza di fondi regionali e l’aggravarsi del fenomeno i sindaci di sette Comuni del comprensorio della Usl FR9 hanno deciso di mettersi insieme creando una struttura in comune.

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 6 settembre 2024.