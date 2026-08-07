Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 7 agosto 2026

*

Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 7 agosto 2026

*

IL SANTO DEL GIORNO

SANTI SISTO II, PAPA, E COMPAGNI, MARTIRI. Costruttore di pace che riaccoglie gli eretici pentiti senza ribattezzarli e revoca la scomunica per chi li ribattezza, Sisto II viene ucciso nel 258 dopo appena 11 mesi di pontificato sotto le persecuzioni anticristiane di Valeriano, mentre è intento a insegnare a 6 diaconi. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI LUNEDI 7 AGOSTO 2006

Medici precari, via alla trattativa. Sono 106, la Asl pronta a stabilizzarli. «Ma purtroppo non tutti» Primo faccia a faccia tra sindacato e direttore sanitario. Nucera (Cgil): «A loro va data precedenza».

Da novembre sarà possibile essere cremati. Una ditta di Udine vince l’appalto, via ai lavori per l’installazione del forno crematorio al cimitero.



«Da una vita custode del miracolo». I ricordi di don Italo, da 42 anni parroco della chiesa di San Lorenzo. Amaseno. Attesa per l’evento che tra il 9 e il 10 agosto si ripete da 400 anni.

Sei gol al Boville, il Frosinone c’è. Ginestra e Maggi firmano una doppietta, in crescita Margiotta e Lodi.

LE PRIME PAGINE DEI QUOTIDIANI DI VENERDì 7 AGOSTO 2026

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.