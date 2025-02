Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 7 febbraio 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 7 febbraio 2025

IL SANTO DEL GIORNO

San Riccardo. Nobile inglese, vissuto nell’VIII secolo, è padre di tre santi: Villibaldo, Vunibaldo e Valburga, evangelizzatori in Germania. Uomo di preghiera, aveva grande venerazione per la Sacra Famiglia. Pellegrino a Roma, muore sulla via del ritorno a Lucca, dove è sepolto nella Basilica di S. Frediano. (Leggi).

I TITOLI DI MARTEDÌ 7 FEBBARIO 1995

Conservatorio, troppi veleni punto il neo direttore: “Farò della scuola un vero centro di cultura”. Intervista a Roberto Gianolio, che ha preso il posto di Roberto Tigani, finito sotto inchiesta per truffa. Tra i suoi obiettivi la piena collaborazione con i Docenti e la promozione dell’istituto nelle elementari, nelle superiori, e nei comuni.

Circolazione, cambia tutto a De Matteis. Tra 10 giorni il traffico nel cuore commerciale della zona bassa della città subirà un radicale cambiamento. Ecco tutte le novità previste. Sensi unici e semafori intelligenti.

La Usl non rimborsa le spese, ferme le squadre antiquinamento. I 30 dipendenti del presidio multizonale di prevenzione della Usl di Frosinone sono sulla Piede di guerra punto da oggi sospenderanno le uscite per i controlli.

Rivolta per la centrale. Pericoli di inquinamento, insorgono gli ambientalisti di Cassino. Villa Santa Lucia. Presto sarà costruito un impianto a gas per produrre 200 MW di elettricità. Costerà duecento milioni e dovrebbe occupare una trentina di persone. Timori per i fiumi e gli scarichi nel fiume gari e nel trio Fontanelle.

Acqua inquinata, nelle scuole si beve dai sacchetti. Castro dei Volsci. Emergenza idrica: la Usl ha appurato che ora la situazione è tornata alla normalità. Ma la popolazione è preoccupata e il comune chiede altre buste.

