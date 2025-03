Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 7 marzo 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 7 marzo 2025

IL SANTO DEL GIORNO

Sante Perpetua e Felicita, martiri. Martiri africane del III secolo, sotto l’Imperatore Settimio Severo: furono arrestate nel 203. L’imperatore aveva sancito gravi pene contro gli ebrei e i cristiani. (Leggi).

I TITOLI DI MARTEDÌ 7 MARZO 1995

Ruba un’auto per vedere la madre. Nazareno, 12 anni, guida da Ferentino a Frosinone, poi viene bloccato. Drammatica vicenda di un minorenne il cui padre è in carcere e la mamma, risposata, non può averlo in casa. il ragazzino, affidato insieme 2 fratellini alle cure degli zii paterni, non ce l’ha fatta a resistere alla struggente nostalgia dei genitori.

Rapina in centro, catturati 2 banditi. assaltano la Banca di Roma, spettacolare inseguimento in mezzo al traffico. Nel mirino dei siciliani l’agenzia di piazza Paleario. La polizia sulle tracce del terzo uomo scappato. La volante ha bloccato l’auto 20 minuti dopo il colpo e ha recuperato il bottino di 50 milioni.

Un plebiscito per San Benedetto. Larghi consensi alla decisione di nominare un secondo patrono. Cassino. Fa discutere il decreto dell’abate dom Bernardo D’onorio. Ma quasi tutta la popolazione approva la sua scelta. Soddisfatti i commercianti: “Questa nuova festività dovrà essere sfruttata al meglio”. Solo il 20% dei cittadini rimane sostenitore di San Germano.

Ceprano, arriva il metano. Intesa con Italcogim, il gas anche in periferia appunto.

L’agenzia dell’Enel è stata trasferita disagi in 19 comuni. Uffici da Pontecorvo a Cassino. Ente sotto accusa per aver utilizzato con troppa disinvoltura le acque del fiume Liri senza provvedere al ripristino della realtà ambientale.

